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воскресенье, 20 февраля 2022 03:00

20 февраля день ангела у владельцев трех мужских имен – какими тайнами они покрыты

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20 февраля день ангела у владельцев трех мужских имен – какими тайнами они покрыты
В день ангела церковь советует посетить храм и помолится святому, на честь которого вас назвали. ФОТО: pixabay.com

Сегодня день ангела празднуют люди с именами Георгий, Петр, Лука.

Gazeta.ua подготовила материал, в котором рассказываем о происхождении этих имен и характерах людей, их носящих.

Георгий – имя греческого происхождения. От него пошли два других имени, которые прижились в Украине – Юрий и Егор. Носители этих имен обычно спокойные и сосредоточенные на своем внутреннем мире мужчины. Имеют философский склад ума. Всегда упорно идут к поставленной цели. Легко заводят знакомства, но не любят шумные компании;

Петр - с древнегреческого переводится как "скала", "каменная глыба". Он одарен и имеет талант к музыке и другим творческим занятиям. В профессии всегда стремится к совершенству, поэтому работой над собой вырывается в лидеры. Обладает хорошими аналитическими способностями, поэтому может стать следователем, математиком, инженером. Мужчины с этим именем долго не могут выбрать жену, ведь у них много требований. В частности, ценят верность и преданность;

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Лука – мужчины с этим именем чрезвычайно семейные. Они обладают хорошо развитой интуицией, помогающей им принимать правильные решения и обличать обман и фальшь. Луки не любят похвалы и лести в свою сторону. Благодаря этому нередко становятся отличными руководителями. В личной жизни – они страстны и галантны. Однако часто влюбляются в нескольких женщин сразу.

Вчера день ангела отмечали люди с именами Мария, Кристина, Максим, Иван, Василий. Мы готовили материал, в котором рассказывали о характерах этих именинников.

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