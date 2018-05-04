"2 тысячи гривен отдали за стены с дырами" - украинка рассказала о жизни в экопоселении

Анна Донец с мужем Антоном Чаукиным стали экопоселенцами около 10 лет назад, когда переехали в полуразрушенный дом в селе Мельники Чигиринского района Черкасской области. Там начали держать хозяйство, сажали огород и родили дома двух детей.

Автор: Фото предоставлены Ганной Донец Семья купила полуразваленный дом в селе Мельники Чигиринского района Черкасской области. За несколько лет отстроили его за эко-технологиями

"2 тысячи гривен отдали за стены с дырками. С мужем тогда получали по 200 гривен стипендии каждый. Чтобы собрать средства, устроились работать в ресторан на Майдане Независимости. Доложили деньги, которые нам подарили на свадьбу. В село переехали в апреле. Долго жили в дворе в палатке, пищу готовили на костре. Постепенно подмазывали дом. Когда ударили первые морозы, перебрались на сеновал, который сами заготовили. Впоследствии перешли в обмазанную комнату. Постепенно весь дом привели в порядок. Построили печь, сделали баню. Во дворе выкопали колодец. Еду готовим на плите с газовым баллоном", - рассказывает журналу "Країна" Анна.

Автор: Фото предоставлены Ганной Донец Ганна Донец с мужем Антоном Чаукиным стали Экопоселенцы около 10 лет назад. Дочь и сына рожали дома

Также отмечает, что в Мельниках около 15 дворов экопоселенцев. Люди переезжают из больших городов. Дома подорожали, потому что местность стала привлекать туристов.

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"В нашем экопоселении живут люди, которые переехали из крупных городов. Есть семья из Австралии. Женщина-украинка перевезла семью в дом своей бабушки. Сейчас по селу разбросаны около 15 дворов. Дома подорожали, потому что Холодный Яр стал привлекать туристов. За двор просят от 3 тысяч долларов. Каждая семья экопоселенцев сама решает, что делать и чем заниматься. Я собирала лекарственные травы, делала музыкальные инструменты, различные игрушки. Сейчас провожу тренинги о домашних родах, психологические игры. Муж занимался резьбой по дереву, клал печки, выращивал зерно на продажу".

Полный материал о жизни семьи экопоселенцев читайте в номере журнала "Країна" от 3 мая.

29-летний Лукас Фолья вырос на ферме в Лонг Айленде, в 30 милях от Манхэттена. Его родители были одними из первых переселенцев-дауншифтеров, которые в 1960-х оставили большой город и решили поселиться поближе к природе. Именно на ферме своих родителей Фолья достиг совершеннолетия и решил все же пойти учиться. Сейчас парень выглядит моложе как минимум на десять лет. После того как закончил Йельский университет, парень взял камеру и пошел к поселенцам в Аппалачи.