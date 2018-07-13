2 гривны за ягоду: украинцев поразили новой тенденцией на рынке

 
Ексклюзивы
1/5
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 909
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 585
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
1 Просмотров: 864
Сколько стоит открыть акваферму
Сколько стоит открыть акваферму
Просмотров: 3519
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
1 Просмотров: 711
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
2 Просмотров: 8226
Большинство из окружения Порошенко - сообщники, которые много знают - Гнап
Большинство из окружения Порошенко - сообщники, которые много знают - Гнап
2 Просмотров: 1512
Разведенные супруги, вынужденные жить вместе: какое будущее ждет коалицию в Раде
Разведенные супруги, вынужденные жить вместе: какое будущее ждет коалицию в Раде
Просмотров: 621
Гнап о коррупции: "Система оправилась и ушла в контрнаступление"
Гнап о коррупции: "Система оправилась и ушла в контрнаступление"
1 Просмотров: 1143
Затронет ли Украину фондовый кризис
Затронет ли Украину фондовый кризис
Просмотров: 3312
Фото
Все фото
23
3
11
14
13
Утомленные люди, &quot;кравчучки&quot; и избиты окна - показали колорит привокзальной площади европейского города
Утомленные люди, "кравчучки" и избиты окна - показали колорит привокзальной площади европейского города
Назывались журналистами: гастролеры собирали деньги на армию
Назывались журналистами: гастролеры собирали деньги на армию
Форшмак из барабули, вишневый свекла и десерт &quot;Шу&quot; - чем удивляли на званом ужине Славянский двор
Форшмак из барабули, вишневый свекла и десерт "Шу" - чем удивляли на званом ужине Славянский двор
&quot;Лисапетный батальон&quot;, дорогая лотерея и борщ - как гуляли Ивана Купала под грозой
"Лисапетный батальон", дорогая лотерея и борщ - как гуляли Ивана Купала под грозой
Луковое мороженое и и паштет из улиток - шеф-повар поделился секретами блюд из званого ужина
Луковое мороженое и и паштет из улиток - шеф-повар поделился секретами блюд из званого ужина
Видео
Все видео
Открыли уникальную выставку картин из соломы
Открыли уникальную выставку картин из соломы
Мужчину убили и выложили отдельно кишки
Мужчину убили и выложили отдельно кишки
Опубликовали жуткое видео оккупированного города фашистами
Опубликовали жуткое видео оккупированного города фашистами
"Фантастический автомеханик" - в аварии разбился воин-доброволец
"Фантастический автомеханик" - в аварии разбился воин-доброволец
Мужчина отказался работать в США ради работы в Украине
Мужчина отказался работать в США ради работы в Украине
Интервью
1/5
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
1 Просмотров: 828
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3060
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 24562
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
Просмотров: 1359
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
Просмотров: 1314
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
15 июля 2018
1 Просмотров: 828
Кепки баби Пріськи
Мою сусідку по дачі на Волині звуть баба Пріська. Свого чоловіка Трохима вона поховала три роки тому. Після чого закрилася в собі. І тепер, здається, ...
понедельник, 16 июля 2018 04:25

2 гривны за ягоду: украинцев поразили новой тенденцией на рынке

1 Комментировать
Автор: Татьяна САРАХАН
  На винницком рынке за пробу сезонных ягод начали брать деньги
На винницком рынке за пробу сезонных ягод начали брать деньги

На винницком рынке "Привокзальный" за пробу сезонной ягоды продавцы просят 2 грн. Столько обойдется покупателю, который не знает вкуса ягоды, но хочет купить.

Килограмм голубики стоит 150-160 грн.

Сейчас продавцы считают эту ягоду дорогой. Хотя еще неделю назад наибольшую цену служили чернику. Сезон на нее уже проходит.

"В магазинах вообще космические цены на голубику. Там 300-350 гривен. То люди идут на рынок. Здесь могут купить и килограмм-два. Ее привозим из Немирова", - говорит Gazeta.ua продавец.

"Голубика очень полезна для зрения. Но лучше ею не восхищаться. От него портится эмаль зубов. Когда ездила в прошлом году на заработки в Польшу, то нас госпожа предупредила. Ее надо не разжевывать, а практически глотать, едва раскусив", - говорит покупатель.

Автор: Татьяна САРАХАН
  На винницком рынке за пробу сезонных ягод начали брать деньги
На винницком рынке за пробу сезонных ягод начали брать деньги

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Утомленные люди, "кравчучки" и избиты окна - показали колорит привокзальной площади европейского города

К этому времени самой дорогой ягодой сезона считали чернику. На винницком рынке "Урожай" килограмм черники стоил 100 гривен. На рынке "Привокзальный" - 85 гривен. Но в основном покупатели брали чернику "на стаканы" за 25-30 грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «2 гривны за ягоду: украинцев поразили новой тенденцией на рынке». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
июля

Первым атомным бомбам американцы давали ласковые имена

Самое читаемое
Горячие болельщицы сборной Хорватии заставляют играть кровь в жилах
Горячие болельщицы сборной Хорватии заставляют играть кровь в жилах
15
 Просмотров: 34146
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
17
 Просмотров: 28894
Утомленные люди, &quot;кравчучки&quot; и избиты окна - показали колорит привокзальной площади европейского города
Утомленные люди, "кравчучки" и избиты окна - показали колорит привокзальной площади европейского города
23
 2 Просмотров: 20727
Смертоносные челюсти - сеть шокировали фото крокодильей охоты
Смертоносные челюсти - сеть шокировали фото крокодильей охоты
18
 Просмотров: 17208
Без стразов и шпилек - как выглядели невесты в древности
Без стразов и шпилек - как выглядели невесты в древности
20
 Просмотров: 15816
Винница
Утомленные люди, "кравчучки" и избиты окна - показали колорит привокзальной площади европейского города
Утомленные люди, "кравчучки" и избиты окна - показали колорит привокзальной площади европейского города
23
 2 Просмотров: 20727
Не удержал язык за зубами: полиция случайно узнала об жестоком убийстве
Не удержал язык за зубами: полиция случайно узнала об жестоком убийстве Просмотров: 1647
Вслед за Киевом поднимают проезд в других городах
Вслед за Киевом поднимают проезд в других городах Просмотров: 639
Создали мобильные "прозрачные офисы", которые обустраивают в квартирах
Создали мобильные "прозрачные офисы", которые обустраивают в квартирах Просмотров: 351
Снимают бюджетный фильм о мэре, который превратил провинцию на современный город
Снимают бюджетный фильм о мэре, который превратил провинцию на современный город Просмотров: 846
Больше всего комментируют
18
Сколько украинцев выступают против русскогого языка как сударственного
13
Як аннексировали Крым
10
Хабенский попал в базу "Миротворца"
7
Запуск "Северного потока-2" принесет Украине миллиардные убытки - эксперт
7
Украина лидирует в экспорте незаконной древесины
Голосов: 1302
Голосование Кто выиграет Кубок мира по футболу-2018?
  • 1) Франция
  • 2) Хорватия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua