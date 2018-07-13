2 гривны за ягоду: украинцев поразили новой тенденцией на рынке

Автор: Татьяна САРАХАН На винницком рынке за пробу сезонных ягод начали брать деньги

На винницком рынке "Привокзальный" за пробу сезонной ягоды продавцы просят 2 грн. Столько обойдется покупателю, который не знает вкуса ягоды, но хочет купить.

Килограмм голубики стоит 150-160 грн.

Сейчас продавцы считают эту ягоду дорогой. Хотя еще неделю назад наибольшую цену служили чернику. Сезон на нее уже проходит.

"В магазинах вообще космические цены на голубику. Там 300-350 гривен. То люди идут на рынок. Здесь могут купить и килограмм-два. Ее привозим из Немирова", - говорит Gazeta.ua продавец.

"Голубика очень полезна для зрения. Но лучше ею не восхищаться. От него портится эмаль зубов. Когда ездила в прошлом году на заработки в Польшу, то нас госпожа предупредила. Ее надо не разжевывать, а практически глотать, едва раскусив", - говорит покупатель.

Автор: Татьяна САРАХАН На винницком рынке за пробу сезонных ягод начали брать деньги

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К этому времени самой дорогой ягодой сезона считали чернику. На винницком рынке "Урожай" килограмм черники стоил 100 гривен. На рынке "Привокзальный" - 85 гривен. Но в основном покупатели брали чернику "на стаканы" за 25-30 грн.