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четверг, 17 февраля 2022 03:00

17 февраля день ангела у мужчин с очень распространенными именами в Украине

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17 февраля день ангела у мужчин с очень распространенными именами в Украине
Сегодня день ангела празднуют владельцы имен, которые довольно распространенны в Украине. Не забудьте поздравить друзей, родственников и знакомых, которые их носят. ФОТО: pixibay.com

Сегодня день ангела празднуют люди с именами Никита, Николай, Кирилл, Георгий, Иосиф, Егор, Иван.

Gazeta.ua подготовила материал, в котором рассказываем о происхождении этих имен и характерах людей, которые их носят.

Никита – это уверенные в себе мужчины. Честные, справедливые и прямолинейные. Никиты – трудоголики. Ради успешной карьеры могут пожертвовать личной жизнью. Главным их недостатком называют эгоизм. Часто Никиты считают себя лучше других, могут забывать о близких людях. В любви часто несчастны, ведь им тяжело даются долговременные отношения;

Николай – имя происходит от древнегреческого Николаса. Переводится как "победитель народов". Николаи – это обычно уравновешенные и трудолюбивые мужчины. Способны овладеть любой профессией и добиться в ней успеха. Очень требовательны к подчиненным. В то же время в неформальном общении они легко идут на контакт и часто заводят новых друзей. Могут часто влюбляться в разных женщин. Однако в браке становятся семейными людьми и помогают женам в хозяйстве. Очень любят детей;

Кирилл - с древнегреческого это имя означает "господин", "владыка". Эти мужчины очень любознательны и вежливы с детства. Чрезмерное положительное мышление может стать причиной их эгоизма, ведь они желают во всем быть лучше и не уступают никому. Кирилл любит похвалу, в спорах стремится отстаивать собственное мнение, а не находить истину. Его жена должна быть эффектной и красивой, чтобы стать достойной "партией";

Георгий – имя греческого происхождения. От него пошли два других имени, которые прижились в Украине – Юрий и Егор. Носители этих имен обычно спокойные и сосредоточенные на своем внутреннем мире мужчины. Имеют философский склад ума. Всегда упорно идут к поставленной цели. Легко заводят знакомства, но не любят шумные компании;

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Иосиф – мужчины с этим именем любят активную жизнь полную путешествий. Любят переезжать в новые города. Поэтому им трудно заводить долговременные отношения. Иосифы обладают устойчивым и упрямым характером. В то же время это высоконравственные люди, которые всегда придут друзьям на помощь. Иосифы умеют понравиться девушкам. Предпочитают женщин, которые способны организовать быт;

Иван – одно из популярнейших украинских имен. Это спокойные и порядочные люди, любящие много работать. Часто очень успешны и счастливы в личной жизни, потому что умеют быть любящими мужчинами и родителями.

Вчера день ангела отмечали люди с именами Василий Анна, Роман, Семен, Тимофей и Дмитрий. Мы готовили материал, в котором рассказывали о характерах этих именинников.

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