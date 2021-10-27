16-летнему "мажору" из Харькова объявили подозрение

16-летнему Николаю Харьковскому, который совершил смертельное ДТП в Харькове, сообщили о подозрении.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора в среду.

Юноше сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения при управлении транспортным средством, что повлекло смерть.

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Решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Досудебное расследование по уголовному производству ведет Национальная полиция.

26 октября вечером на перекрестке просп. Гагарина и ул. Одесская вечером в Харькове произошла авария. Водитель Infiniti на бешеной скорости ехал на красный свет, после чего врезается в Chevrolet. Второй двигался на разрешенный сигнал светофора.

Авто разорвало на части. Водитель Chevrolet погиб на месте.

Следователи будут настаивать на взятии водителя Infiniti под стражу. Ему грозит наказание от трех до восьми лет тюремного заключения. Infiniti принадлежит его матери.

Ходатайство об избрании меры пресечения будет рассматривать Киевский районный суд Харькова.