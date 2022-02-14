15 февраля день ангела у мужчин с именем, которое носит архангел

Сегодня день ангела празднуют мужчины с именем Гаврила.
Gazeta.ua подготовила материал, в котором рассказываем о происхождении этого имени и характере людей, которые его носят.
Гаврила, Гавриил – уникальное имя, которое носит один из архангелов Господних, согласно Библии. Это коммуникабельные и упорные мужчины. Умеют владеть собой даже в самых эмоциональных ситуациях. Благодаря самоконтролю, часто достигают значительных карьерных успехов. Для Гаврил важно не просто сделать работу, а выполнить ее максимально качественно. В личной жизни предпочитают тихих и покладистых женщин. Любят детей, которым уделяют немало времени.
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Вчера день ангела отмечали люди с именами Петр, Тимофей, Семен, Давид, Василий. Мы готовили материал, в котором рассказывали о характерах этих именинников.
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