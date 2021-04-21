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среда, 21 апреля 2021 12:45

$30 тыс. за голосование: депутата поймали на взятке

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$30 тыс. за голосование: депутата поймали на взятке
Противоправную деятельность разоблачили прокуроры совместно со следователями ГФС в Сумской области. Фото: pixabay.com

На Сумщине депутату горсовета Анатолию Сагачу, который является председателем фракции "Батькивщина", сообщили о подозрении в получении взятки в $30 тыс. за положительное голосование на очередной сессии.

Ранее двум предпринимателям, которые передали средства депутату за предоставление разрешений на разработку технической документации по землеустройству, также огласили подозрения, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"В сентябре 2020 года депутат Сумского горсовета, который также является руководителем депутатской фракции, получил от частных предпринимателей взятку за предоставление разрешений на установление границ нескольких земельных участков в городе Сумы", - говорится в сообщении.

Противоправную деятельность разоблачили следователи ГФС в Сумской области.

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Служба безопасности Украины разоблачила депутата Бориспольского районного совета, который шантажом получил взятку от столичного нотариуса в размере $40 тыс.

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