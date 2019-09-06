Строительная группа "Синергия" заявила об информационной атаке на свой проект

 
Ексклюзивы
1/5
"Папа бросил меня в колодец": жуткие подробности родительской расправы
"Папа бросил меня в колодец": жуткие подробности родительской расправы
Просмотров: 819
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
3 Просмотров: 2187
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1179
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
Просмотров: 720
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Просмотров: 8739
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
Просмотров: 1260
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
1 Просмотров: 1881
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 6336
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 6435
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1764
Фото
Все фото
5
6
18
8
9
На Крещатике &quot;закончились&quot; квартиры по 6 тысяч долларов
На Крещатике "закончились" квартиры по 6 тысяч долларов
Показали самую дорогую столичную квартиру, которую сдают в аренду
Показали самую дорогую столичную квартиру, которую сдают в аренду
Самые странные и ужасные фото, сделанные риэлторами - подборка
Самые странные и ужасные фото, сделанные риэлторами - подборка
Построили первый дом, куда переселят жителей &quot;хрущевок&quot;
Построили первый дом, куда переселят жителей "хрущевок"
Конь и трон в кабинете: в Киеве за 13 млн продают квартиру с экстравагантным интерьером
Конь и трон в кабинете: в Киеве за 13 млн продают квартиру с экстравагантным интерьером
Видео
Все видео
Квартира в ипотеку: могут ли украинцев выселить из единственного жилья
Квартира в ипотеку: могут ли украинцев выселить из единственного жилья
Честный бизнес равноценно с государством заинтересован в строительстве качественных и надежных объектов - Кудрявцев
Честный бизнес равноценно с государством заинтересован в строительстве качественных и надежных объектов - Кудрявцев
Теща завхоза Нацполиции ездит на люксовом авто и строит дворец под Киевом
Теща завхоза Нацполиции ездит на люксовом авто и строит дворец под Киевом
За блокирование стройки на Потехина платят от 200 до 1000 гривен в день – "активист"
За блокирование стройки на Потехина платят от 200 до 1000 гривен в день – "активист"
Эксперт рассказал, на что нужно обращать внимание при покупке квартиры
Эксперт рассказал, на что нужно обращать внимание при покупке квартиры
Интервью
1/5
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1179
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 29349
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6714
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2763
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 сентября 2019
Просмотров: 450
Великі люди
Коли виходжу з відпустки на початку вересня, їдучи зранку на роботу, відчуваю дивну тривогу, яка до вечора в суєті потроху вивітрюється, й не встигаю ...
пятница, 06 сентября 2019 15:31

Строительная группа "Синергия" заявила об информационной атаке на свой проект

  Комментировать
Строительная группа &quot;Синергия&quot; заявила об информационной атаке на свой проект
Строительная группа "Синергия" опубликовала доказательства информационной атаки на проекты компании. Фото: RIA.UA

Один из застройщиков столицы и ее окрестностей - строительная группа "Синергия" - опубликовал доказательства информационной атаки на проекты компании.

Как сегодня официально сообщили в компании, в течение последней недели в СМИ была размещена ложная и манипулятивная информация в отношении одного из ее самых амбициозных проектов - комплекса ЖК "Синергия Сити".

Информация не имела доказательной базы, а источником была названа анонимная персона в правоохранительных органах Украины. Материал получил распространение в различных СМИ и в социальных сетях и активно распространялся с помощью рекламных инструментов Facebook.

"Синергия" констатировала, что распространенная информация является недостоверной и что вредит деловой репутации компании, ее сотрудников и партнеров. В компании подчеркивают, что в случае отсутствия опровержения, строительная группа обратится в суд для защиты деловой репутации.

В своем пресс-релизе компания выложила свою позицию, подкрепив ее юридическим заключением. Отмечается, что одними из главных принципов работы СГ "Синергия" является ведение прозрачной деятельности в соответствии с законодательством Украины. Вся праздно проектная документация относительно ЖК "Синергия Сити" и любого другого проекта строительства доступна на официальном сайте компании по ссылке.

В "Синергии" подчеркивают, что согласно информации, которая находится в общем доступе в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество (доступно по ссылке), никаких ограничений в использовании земельного участка, где ведется строительство ЖК "Синергия Сити", не зарегистрировано.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Строительная группа "Синергия" заявила об информационной атаке на свой проект». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
сентября

Российский пилот попросил политического убежища в США

Родственница первого украинского переселенца стала кинозвездой

Самое читаемое
Изнасиловали и зарезали: страшные подробности убийства женщины в Гидропарке
Изнасиловали и зарезали: страшные подробности убийства женщины в Гидропарке
3
 Просмотров: 57654
В Киеве многодетную мать насиловали на глазах у дочери и свидетелей
В Киеве многодетную мать насиловали на глазах у дочери и свидетелей
3
 1 Просмотров: 55449
Мужчина показывал невесте свадебное кольцо 20 раз, но она этого не заметила
Мужчина показывал невесте свадебное кольцо 20 раз, но она этого не заметила
23
 Просмотров: 36551
&quot;Мисс Украина-2019&quot;: в сеть попали самые &quot;горячие&quot; снимки участниц конкурса
"Мисс Украина-2019": в сеть попали самые "горячие" снимки участниц конкурса
24
 Просмотров: 35452
Соблазнительный купальник и аппетитные формы: Тина Кароль показала секс возле бассейна
Соблазнительный купальник и аппетитные формы: Тина Кароль показала секс возле бассейна
8
 Просмотров: 22955
Недвижимость
Квартиры дорожают: назвали причины
Квартиры дорожают: назвали причины Просмотров: 450
"Синергия" в Ирпене: дома застройщика снесут, а собственность национализируют - советник Авакова
"Синергия" в Ирпене: дома застройщика снесут, а собственность национализируют - советник Авакова 2 Просмотров: 3429
Эксперты объяснили, в какой валюте лучше копить на квартиру
Эксперты объяснили, в какой валюте лучше копить на квартиру Просмотров: 2988
Назвали самую дешевую квартиру, которую продали в конце лета
Назвали самую дешевую квартиру, которую продали в конце лета Просмотров: 1188
Застройщики активно возводят новое жилье: где строят больше всего
Застройщики активно возводят новое жилье: где строят больше всего Просмотров: 297
Больше всего комментируют
8
Главного подозреваемого по делу МH17 выпустили из СИЗО
6
Депутат от "Слуги народа" спровоцировал скандал из-за российского флага
4
Освобождение террориста Цемаха: активисты устроили митинг на Майдане Независимости
3
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
2
Зеленский объяснил, почему ветировал закон о "Пласт"
Голосов: 149
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua