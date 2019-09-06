Строительная группа "Синергия" заявила об информационной атаке на свой проект

Строительная группа "Синергия" опубликовала доказательства информационной атаки на проекты компании. Фото: RIA.UA

Один из застройщиков столицы и ее окрестностей - строительная группа "Синергия" - опубликовал доказательства информационной атаки на проекты компании.

Как сегодня официально сообщили в компании, в течение последней недели в СМИ была размещена ложная и манипулятивная информация в отношении одного из ее самых амбициозных проектов - комплекса ЖК "Синергия Сити".

Информация не имела доказательной базы, а источником была названа анонимная персона в правоохранительных органах Украины. Материал получил распространение в различных СМИ и в социальных сетях и активно распространялся с помощью рекламных инструментов Facebook.

"Синергия" констатировала, что распространенная информация является недостоверной и что вредит деловой репутации компании, ее сотрудников и партнеров. В компании подчеркивают, что в случае отсутствия опровержения, строительная группа обратится в суд для защиты деловой репутации.

В своем пресс-релизе компания выложила свою позицию, подкрепив ее юридическим заключением. Отмечается, что одними из главных принципов работы СГ "Синергия" является ведение прозрачной деятельности в соответствии с законодательством Украины. Вся праздно проектная документация относительно ЖК "Синергия Сити" и любого другого проекта строительства доступна на официальном сайте компании по ссылке.

В "Синергии" подчеркивают, что согласно информации, которая находится в общем доступе в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество (доступно по ссылке), никаких ограничений в использовании земельного участка, где ведется строительство ЖК "Синергия Сити", не зарегистрировано.