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четверг, 10 мая 2018 11:26

Специалисты рассказали, как легко организовать продажу квартиры в Киеве

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Рекомендации опытных риэлторов по покупке квартиры в Киеве. Что следует учитывать при выборе.

Как приобрести жилье в столице. Думаете проблемы лишь в том, чтобы заработать необходимую сумму средств? Когда у вас в руках необходимые средства возникает ряд проблем, с которыми вы вряд ли справитесь самостоятельно.

  Несколько советов от опытных риэлторов, как быстро продать квартиру в Киеве
Несколько советов от опытных риэлторов, как быстро продать квартиру в Киеве

Цель поиска квартиры

"Прежде чем приобрести жилье в Киеве, следует определиться для какой цели вы это делаете", - рассказывает риелтор Сергей Лагодин.

• Если вы семейный человек и собираетесь рожать детей, то, очевидно, следует позаботиться о тихом районе, где рядом с домом расположены детская площадка, садик и школа.
• Если вы холостяк и планируете приобрести жилье для себя одного, то явно не захотите заморачиваться ремонтом, а наличие автомобиля избавит вас от проблемы с местом расположения.
• Если квартира вам нужна для хорошего вложения средств и вы планируете ее сдавать, тогда вам нужно жилье в удобном районе и с небольшой площадью.

Жилье лучше всего искать с помощью портала "Столичная недвижимость".

Здесь, кроме того, что можно задать указанные параметры, можно найти и дополнительные функции.

  Несколько советов от опытных риэлторов, как быстро продать квартиру в Киеве
Несколько советов от опытных риэлторов, как быстро продать квартиру в Киеве

"Сейчас очень часто ищут жилье для людей с инвалидностью. Им важно, чтобы дом был оборудован удобным широким лифтом и комфортным подъездом. Также люди, которые ищут жилье в столице нуждаются в помощи в продаже своего старого жилья как в Киевской области так и в других областях Украины. Многие не знает стоимости квартир и для начала заходят на сайт, чтобы узнать, что можно купить на их деньги. Но если задать даже такие параметры, то грамотный риэлтор вам поможет. На прошлой неделе помог подобрать квартиру для молодой семьи за 442 тысяч гривен. Это хороший район, неплохой ремонт и красивая мебель. Площадь квартиры маленькая, но молодую семью без детей это устроило", - говорит риелтор.

Требования заказчиков при продаже квартир

Чаще всего в столице покупают одно-и двухкомнатные квартиры. Заказчики просят тихий район, с хорошими соседями и небольшой зеленой зоной. Стоимость таких квартир 910 - 1 170 тысяч гривен.

"Бывают и сложные требования. В прошлом месяце имел заказ на двухкомнатную квартиру, которая расположена на двух этажах. Такой заказ выполнить сложно, но в Киеве возможно все. В новострое, мы нашли недостроенное помещение, в котором удалось сделать именно так. Заказчица осталась довольна и имеет шикарные лестницы по центру жилья", - говорит Сергей.

  Несколько советов от опытных риэлторов, как быстро продать квартиру в Киеве
Несколько советов от опытных риэлторов, как быстро продать квартиру в Киеве

Если вас интересует продажа квартир, то именно портал "Столичная недвижимость" поможет вам в этом. Также, здесь можно найти риэлторов, которые действительно найдут то, чего вам захотелось, а не будут отказывать и навязывать свое мнение.

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