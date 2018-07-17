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вторник, 17 июля 2018 12:23

Кто заплатит налог за лишнюю жилплощадь

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Кто заплатит налог за лишнюю жилплощадь
Сумма налога за лишние квадратные метры жилья в каждом городе отличается. Однако она не может быть выше 1,5% минимальной зарплаты. Фото: Дебет-Кредит

В Украине платить налог за лишние метры жилплощади должны все, кто имеет квартиру более 60 м² и дом более 120 м².

В Украине около миллиона граждан имеют такую ​​жилплощадь. Им по почте будут посылать квитанции-приглашение фискальной службы. Если плательщик на почту за письмом не появился и в сведений не будет его подписи о вручении квитанции, то налог придется заплатить со штрафом, передает Сегодня.

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Если квитанции нет, то гражданам самим нужно идти к фискалам. В то же время сумма налога за лишние квадратные метры жилья в каждом городе отличается. Однако она не может быть выше 1,5% минимальной зарплаты. То есть не более 48 грн за метр.

С января по февраль 2018-го владельцы элитных автомобилей в Украине уплатили в местные бюджеты 14,1 млн грн транспортного налога. По данным Государственной фискальной службы, это на 56,6% больше запланированного. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года сумма уплаченного налога выросла на 2,4 млн грн.

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