Когда подорожает аренда квартир

В Киеве арендовать квартиру можно от 6 тыс. грн. Фото: vaillant.ua

В начале лета происходит снижение активности на рынке аренды жилья. Спрос начинает расти во второй половине августа, рассказал Gazeta.ua эксперт по недвижимости Артур Пилипчук.

"Низкий спрос в июне-июле не влияет на снижение стоимости аренды квартир. Однако с августа увидим, что цены вырастут в среднем на 10%. Тогда квартиры активно будут искать, например, студенты", - объясняет он.

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В Киеве арендовать квартиру можно от 6 тыс. грн. Есть предложения по 50 тыс. грн в месяц.

"На стоимость аренды влияет месторасположение квартиры, количество комнат, площадь, ремонт, мебель, бытовая техника. Дороже стоит жилье в районах с выгодным транспортным сообщением, магазинами, аптеками, школой или детским садом рядом. Чаще всего хотят арендовать бюджетное жилье. Надо понимать, что это квартира без ремонта. Там может не быть мебели или бытовой техники", - объясняет Артур Пилипчук.

В июне самую дешевую столичную однокомнатную квартиру арендовали за 6,6 тыс. грн. Жилье площадью 39 м² расположено по ул. Амосова в Соломенском р-н. За 9,2 тыс. грн удалось арендовать двухкомнатную квартиру на ул. Большой Васильковской в ​​Шевченковском р-н 52 м².