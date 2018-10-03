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среда, 03 октября 2018 17:40

Какие столичные квартиры арендуют чаще всего

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В Киеве вырос спрос на аренду дешевой недвижимости. В то же время стоимость аренды квартир эконом-класса подорожала на 10-15%.

Чаще всего дешевые столичные квартиры ищут студенты или заробитчане из провинций. Они соглашаются на минимум мебели и расположение подальше от метро, ​​пишет ubr.ua.

1-комнатное жилье арендуют супружеские пары, которые разводятся и разъезжаются. Также владельцы крупных столичных квартир, которые не могут оплачивать коммунальные услуги. Свое жилье сдают аренду. Благодаря этому поддерживают стабильное предложение на рынке 2- и 3-комнатных квартир.

Автор: domik.ua
  В Киеве однокомнатные квартиры подорожали на 10-15%.
В Киеве однокомнатные квартиры подорожали на 10-15%.

Чтобы иметь дополнительные деньги, комнаты в своей квартире сдают в аренду пенсионеры.

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По словам риэлторов, сейчас все чаще арендуют комнаты в 3- и 4-комнатных квартирах. Таким образом, коммунальные услуги оплачивают поровну все арендаторы. Так получается дешевле.

В сентябре дешевле всего удалось арендовать 1-комнатную квартиру по ул. Набережно-Луговой в Подольском районе. Жилье площадью 32 м² сдали за 6 тыс. грн. Аренда комнаты в 3-комнатной квартире по ул. Хорива (Подольский район) стоила 4500 грн.

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Дата
03
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