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четверг, 10 мая 2018 11:29

Как выгодно купить квартиру в Киеве и Киевской области

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Выбор квартиры и дома с Park Lane - оперативный поиск оптимального варианта жилья, советы опытных риэлторов, документальное оформление.

  Park Lane - оперативный поиск оптимального варианта жилья
Park Lane - оперативный поиск оптимального варианта жилья

"Более 8 лет Алексей Тимченко был на заработках в США. Заработал необходимую сумму, а когда встал вопрос, в каком городе остановиться, то однозначно выбрал Киев. Но выбрать необходимое жилье оказалось не так просто. В Киеве много районов, имеется вторичная недвижимость, современные новые дома, целые микрорайоны. Понял, что совсем не знает города и его нюансов. Например, "Оболонь" хороший район, но там есть проблемы с водой. Второй вопрос, который возник - нужна квартира с индивидуальным отоплением или без. Когда начал подробнее искать в интернете, нашел более 20 различных компаний, которые занимаются продажей квартир, но свой выбор остановил на агенстве недвижимости Park Lane, поскольку у них лучший выбор квартир.

Преимущества поиска квартиры через агенство Park Lane

Если Вы решили купить квартиру через агенство недвижимости Park Lane, то поиск на сайте здесь можно совершать по районам, при этом указав необходимый метраж. Если в наличии нет такого жилья, то на сайте оставляйте заявку на необходимое жилье и его для вас найдут через некоторое время.

Для себя Алексей определил некоторые условия при выборе квартиры:

• три комнаты з хорошим метражом;
• чтобы все комнаты были отдельно;
• небольшая нежилая площадь;
• расположение дома недалеко от метро.

  Park Lane - оперативный поиск оптимального варианта жилья
Park Lane - оперативный поиск оптимального варианта жилья

Когда начали общаться с риэлторами, они предложили посмотреть и дома, которые были очень приятные по ценам и планировкам. С хорошим ремонтом, красивым садом и двором. Риэлтор спланировал и показал все подходящие варианты, причем один был лучше другого. Прежде чем принять окончательное решение понадобилось немного времени.

В агенстве также помогли с оформлением документов, пока владелец не получил весь пакет.

"Когда у моего брата возник вопрос приобрести жилье, то мы снова обратились к этой компании. Брат искал дом за городом для семьи", - расказывает Алексей.

В требованиях ставил бассейн возле дома, беседку и мангал во дворе. Я думал, что с такими требованиями ему точно ничего не найдут. Но, оказалось, что риэлторы помогли и с этим вопросом. Для брата подобрали 8 вариантов, которые полностью удовлетворили его запросы. Кроме того, что риэлторы показывали варианты вживую, они еще и посылали четкие предложения на почту.

Могу сделать вывод, что с помощью агенства Park Lane осуществляется эффективная продажа домов в Киеве и области. Поскольку, они еще и помогли брату продать его дом в Киевской области" - завершает Алексей.

  Park Lane - оперативный поиск оптимального варианта жилья
Park Lane - оперативный поиск оптимального варианта жилья

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Дата
10
мая

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