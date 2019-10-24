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четверг, 24 октября 2019 21:10

Как купить квартиру в новостройке и не потерять денег

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Как купить квартиру в новостройке и не потерять денег
Дешевле всего покупать квартиру на этапе котлована. Фото: schasliviy.dp.ua

При покупке квартиры в новостройке нужно обращать внимание на репутацию застройщика. Проанализировать, сколько проектов сдал, уложился ли в сроки.

"Кроме того, следует внимательно читать договор. Все пункты должны быть прописаны там. Чтобы потом не возникало различных конфликтов", - советует эксперт по недвижимости Александр Пикулык, пишет domik.ua.

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По его словам, дешевле покупать квартиру на этапе рытья котлована. Однако низкая цена связана с рисками.

"Строительство может приостановиться, а ввод в эксплуатацию - затянуться. В то же время экономия на стадии котлована составляет около половины от финальной стоимости за квадратный метр", - объясняет эксперт.

В сентябре преимущественно покупали квартиры в новых домах. Чаще всего 1-2-комнатные. Дешевле всего стоило 1-комнатное жилье 22 м² в Днепровском районе - $20,5 тыс.

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