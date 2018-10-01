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понедельник, 01 октября 2018 21:10

Цены растут: как изменилась стоимость аренды в Киеве

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Цены растут: как изменилась стоимость аренды в Киеве
В сентябре по сравнению с предыдущим месяцем подорожала аренда столичных квартир. Фото: Народна Правда

В сентябре дешевле всего удалось арендовать однокомнатную квартиру по ул. Набережно-Луговой в Подольском р-н. Жилье площадью 32 м² сдали за 6000 грн.

Аренда комнаты в трехкомнатной квартире по ул. Хорива (Подольский р-н) стоила 4500 грн, информирует агентство недвижимости "Благовіст".

За 7000 грн можно было арендовать однокомнатную квартиру площадью 54 м² на ул. Данченко (Подольский р-н). Дороже, за 13 500 грн в сентябре арендовали двухкомнатную жилье площадью 55 м² на ул. Бажана (Дарницкий р-н). Столько же стоила аренда однокомнатной квартиры площадью 40 м² на ул. Туманяна (Днепровский р-н).

Двухкомнатную квартиру площадью 76 м² на ул. В. Тютюнника (Печерский р-н) сдали в аренду за 27 000 грн.

За 40 500 грн в сентябре арендовали двухкомнатную квартиру по ул. В. Гетьмана (Соломенский р-н) площадью 61 м².

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В категории элитных объектов за 67 500 грн удалось арендовать пятикомнатную квартиру 165 м² на ул. Никольско-Ботанической (Печерский р-н).

Дороже всего арендовали пятикомнатную квартиру на ул. Грушевского (Печерский р-н) - 108 000 грн.

"В сентябре активизировался спрос на аренду квартир в новостройках. Главную роль для арендаторов играет соотношение цена и качество. Поэтому новые дома в разных районах Киева интересны тем, кто ищет временное жилье", - говорит Елена Биберова, директор АН "Благовіст".

В августе дешевле всего удалось арендовать однокомнатную квартиру в Днепровском р-н столице по ул. Никитенко. Аренда жилья площадью 30 м² стоила 5000 грн в месяц. В прошлом месяце удалось арендовать двухкомнатную квартиру площадью 52 м² на ул. Кловский спуск (Печерский р-н) по 11 500 грн.

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