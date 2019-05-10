Арендовать квартиру станет дороже: когда и как изменятся цены

Ежемесячно в Киеве заключают 500 договоров купли-продажи жилья. Аренды - 350-400 сделок. Фото: agroservis-plus.com.ua

В Киеве летом может подорожать аренда квартир.

"Последние 10 лет, за исключением 2014-го, в Киеве сезонный ажиотаж начинался в летний период. Традиционно со 2-й недели июля из-за наплыва приезжих спрос на столичное жилье резко возрастает - почти на 30%. Цена подскакивает на 12-15%. Но к концу сентября возвращается к нормальному показателю", - объясняет Анатолий Топал, вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью, пишет ubr.ua.

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Ежемесячно в Киеве заключают 500 договоров купли-продажи жилья. Аренды — 350-400 сделок. Недвижимость преимущественно покупают, чтобы сдавать в аренду. Сегодня предложение квартир на рынке аренды превышает спрос.

"Большая часть арендаторов - вынужденные. Например, молодые люди, у которых есть работа и, возможно, сбережения, но недостаточные для покупки жилья. Даже если вложить деньги в строительство, еще несколько лет придется арендовать квартиру", - говорит риелтор Михаил Артюхов.

Чаще всего квартиры арендуют в эконом-сегменте - до 8-15 тыс. грн в месяц. Реже снимают жилье бизнес-класса. Только 5% спроса приходится на квартиры стоимостью аренды от 45 тыс. грн. Чаще всего в аренду сдают 1-комнатные и 2-комнатные квартиры.