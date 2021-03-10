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среда, 10 марта 2021 16:12

Журнальный столик – красота в деталях

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Красивый интерьер – задача сложная. Важно всё: обои, шторы, ковры, мебель. Но опытные дизайнеры Вам точно скажут, что секрет хорошего декора в маленьких деталях. Именно к таким мелочам относятся журнальные столики – самые неоднозначные предметы мебели. Споры относительно их необходимости продолжаются из года в год.

  Интернет-магазин мебели TABURETKA.UA – лучшее место для приобретения журнального столика
Интернет-магазин мебели TABURETKA.UA – лучшее место для приобретения журнального столика

Споры спорами, но почти в каждом доме они есть. Так нужны или нет эти миниатюрные помощники?

Сфера применения журнальных столиков

Этих малышей можно встретить в салонах красоты с кучей каталогов, в офисах с визитами и проспектами, в государственных учреждениях с раскрасками и цветными карандашами для детей, дома возле дивана или между кресел. Собственно говоря, используют его везде.

Журнальный столик сложно назвать бесполезным, ведь функциональность его на высоте.

Разве плох он для хранения пульта от телевизора (кондиционера, освещения), блокнота, ручки, ключей. Тот же мобильный телефон тоже найдёт здесь своё место.

Вечером, отдыхая в кругу семьи, за просмотром фильма, куда поставить попкорн, чашку чая, миску с чипсами? Или для посиделок с друзьями, где разместить закуски, напитки? Конечно, на журнальном столике.

Разновидности и модели

Модельный ряд столов настолько велик, что сложно представить всё разнообразие. Если все-таки как-то упорядочить, то можно выделить по форме столешницы:

• Круглые;
• Овальные;
• Прямоугольные;
• Квадратные;
• Ассиметричные (дизайнерские).

  Интернет-магазин мебели TABURETKA.UA – лучшее место для приобретения журнального столика
Интернет-магазин мебели TABURETKA.UA – лучшее место для приобретения журнального столика

В качестве материала используют практически всё: стекло, дерево, металл, пластик, текстиль, камень. На просторах Интернета можно увидеть изделия, переделанные из других предметов (поддона, швейных машинок, аквариумы, прочее).

Отдельное место занимает журнальный стол трансформер. Эта модель идеальна для маленького помещения: когда гостиная совмещена со столовой. Несколько простых манипуляций превратят малютку в полноценный обеденный стол.

Отдельно выделяют сервировочные столы на колёсиках (со съёмным подносом).

Про цветовую гамму даже говорить не стоит: расцветки на любой вкус.

  Интернет-магазин мебели TABURETKA.UA – лучшее место для приобретения журнального столика
Интернет-магазин мебели TABURETKA.UA – лучшее место для приобретения журнального столика

Где купить журнальный столик?

Интернет-магазин мебели TABURETKA.UA – лучшее место для приобретения журнального столика, мягкого уголка, стульев или других предметов для обустройства дома. Цены - оптимальные, качество - нормальное, обслуживание – идеальное.

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