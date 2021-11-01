ЖК "Паркове Місто" — лучшая инфраструктура и семейное благополучие

Жизнь в городе

Влияет ли среда обитания на счастье человека? Как среда обитания влияет на психологическое и физическое здоровье людей? ☘ Живи в гармонии с природой!

Влияет ли среда обитания на счастье человека? Отвечает специалист ЖК "Паркове Місто"

Сегодня есть много исследований о том, насколько удовлетворены своей жизнью люди в больших городах, в том числе и фундаментальные. Все они показывают, что главная характеристика, которая влияет на этот показатель, – это семейное благополучие. Второе же место занимает среда обитание человека. Именно о том, как второй показатель влияет на "уровень счастья", и расскажет в этой статье специалист ЖК "Паркове Місто".

Как среда обитания влияет на психологическое и физическое здоровье людей

Всемирная организация здравоохранения еще 40 лет назад проводила исследования, в которых указывалось, что качество среды обитания влияет на здоровье человека на 20%. Сегодня же, стоит предположить, что из-за стресса, переизбытка информации, влияния экологии и других факторов внешней среды, этот показатель составляет 50-70%.

Доказано, что эмоции и поведение человека зависят от окружающего его ландшафта. Люди, которые живут в "каменных джунглях" гораздо чаще болеют и страдают ментальными проблемами, чем люди, которые живут в зоне, где есть большое количество деревьев, садов, клумб и парков. Нельзя не отметить, что именно этот фактор влияет на то, что нас часто тянет на море, в лес, в горы, на берег реки или озера. Во время созерцания природных красот у нас происходит стимуляция жизненного тонуса, этот процесс также успокаивает нервную систему.

Жизнь в городе

Почему застройщики высаживают деревья в своих жилых комплексах?

По последним исследованиям, люди, которые живут около парка, намного реже сталкиваются с тревожностью и депрессией. Они проживают более счастливую жизнь, нежели те, кто покупает квартиру посреди мегаполиса. Именно это сегодня берут во внимание застройщики во время проектирования своих комплексов.

На озеленение жилых зон также повлияли исследования специалистов по визуальной экологии. Они утверждают, что для обитателей больших городов очень важно уходить от повторяемости и монотонности. Человеку очень трудно пребывать в зрительном однообразии и здесь на помощь приходит ландшафт вокруг дома: чем больше его элементов люди видят вокруг, тем это лучше сказывается на их эмоциональном состоянии. Также специалисты подчеркивают, что нет ничего страшного в том, что зеленый массив может быть включен в архитектурную застройку. Главное, чтобы придомовые пространства и сами здания были с индивидуальными особенностями, что поможет человеку каждый день подмечать все новые детали.

Жизнь в городе