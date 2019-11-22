ЖК "Центральный" будет отстаивать свои права в Апелляционном суде, потому что мы работаем законно, - руководство компании

Жилищный комплекс "Центральный-2" будет подавать апелляцию на решение Ирпинского городского суда относительно ареста участка, на котором компания работает свыше двух лет. "Центральный" имеет все разрешительные документы: согласованы градостроительные условия, соглашение аренды, выдержка из Государственного земельного кадастра и тому подобное.

Об этом сообщили в ЖК "Центральный".

"ЖК "Центральный" будет защищать свои права и права своих клиентов в Апелляционном суде. Имеем для этого все основания и документы, потому что работаем законно. Во-первых, есть выдержка из Государственного земельного кадастра, где четко указано целевое назначение участка по улице Чехова, 27 – это земли жилищной и общественной застройки. Во-вторых, мы имеем действующее соглашение об аренде земли и ответственно платим за пользование земельным участком в течение двух лет. А также есть согласованные градостроительные условия и ограничения", – объясняет руководство компании на своей официальной странице в сети Facebook.

Раньше Киево-Святошинская прокуратура пыталась арестовать участок ЖК "Центральный" по другому адресу. Однако Апелляционный суд Киевской области отменил арест, как безосновательный и незаконный.

"Мы убеждены, что Апелляционный суд станет на сторону компании, которая наполняет городской бюджет, дает рабочие места и создает качественное жилье для украинцев. Ведь это не первая попытка прокуратуры наложить арест на земельный участок, но наша команда имеет несколько выигранных судов, которые доказывают законность строительства. Более того, теперь первый дом комплекса "Центральный – 2" уже введен в эксплуатацию", – сообщают в ЖК "Центральный".

Как известно, ЖК "Центральный" зарекомендовал себя как надежная строительная компания. Она начинает продажи квартир лишь тогда, когда возведена значительная часть дома. То есть, не на стадии котлована. Все предыдущие объекты ЖК "Центральный" были сданы вовремя или на несколько месяцев ранее заявленного срока.