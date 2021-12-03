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пятница, 03 декабря 2021 11:47

Зарелизилась третья версия сервиса BMA для партнерского майнинга

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Недавно состоялся релиз третьей версии Bit Trade Mining Accelerator (BMA). Вторая версия была запущена еще в январе текущего года, а третья получила повышенные индексы и усовершенствованные алгоритмы, благодаря чему доход участников майнинга вырос пропорционально количеству циклов.

 

Что такое BMA

BMA - это сервис партнёрского майнинга, который разработан компанией Bit Trade. Работает полностью в автоматическом режиме, распределяет вознаграждения между пользователями в зависимости от количества долей, выраженных в BMA.

В целом принцип работы сервиса можно описать следующим образом:

• Участник создает контракты БМА в Bitbon. Далее автоматически осуществляется распределение вклада.

• В зависимости от количества Bitbon система выпускает определенное количество контрактов БМА по действующему индексу. Полученные таким образом контракты зачисляются на счет пользователя.

• Когда индекс БМА увеличится на 100%, контракт автоматически закрывается, а вклады в Bitbon зачисляются на контрактный счет.

Полученное вознаграждение участник системы может вывести в виде заработка или же оставить для использования в следующем цикле роста. Если же почитать отзывы о БМА, то становится понятно, что большинство пользователей желают оставить свои заработки для следующего роста.

В чем преимущества третьей версии BMA

О BMA отзывы по большей части положительные: пользователи отмечают удобство использования сервиса, улучшенные алгоритмы распределения вознаграждений и прочие достоинства.

В целом, можно выделить следующие преимущества обновленной третьей версии:

• сервис полностью функционирует в автоматическом режиме;

• получение прибыли гарантировано;

• контракты можно перезаключать по несколько раз;

• значение индекса BMA в начальной позиции равно единице.

Что нужно для начала использования сервиса:

1. Пройти регистрацию на официальном сайте компании-разработчика BMA.

2. Пополнить баланс.

3. Зарегистрировать контракты.

4. Для создания учетной записи пользователю необходимо ввести адрес электронной почты, логин и пароль.

Вывод средств

О БМА в отзывах пользователи также указывают широкий выбор способов вывода средств. В настоящее время сервис майнинга сотрудничает с большим количеством платежных систем, среди которых Adv.Cash и Payeer и пр.

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Дата
03
декабря

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