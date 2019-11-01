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пятница, 01 ноября 2019 12:54

Запустили новый официальный сайт Сети туристических комплексов Отдых 365

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  Отдых 365 объявила о появлении новой официальной версии сайта
Отдых 365 объявила о появлении новой официальной версии сайта

Сеть туристических комплексов Отдых 365 объявляет о появлении новой официальной версии сайта. Теперь все актуальные предложения, касающиеся отелей и недельных туров, собраны на одной площадке. Выбрать направление, забронировать места, узнать детальную информацию стало ещё проще и удобнее.

На сайте представлено четыре, составляющих общую сеть отеля: "Трускавец365", "Ворохта365", "Киев365", "Черкащина365". Они находятся в разных уголках нашей страны. Разноплановое месторасположение позволяет подобрать наиболее желанный вариант времяпрепровождения. Объединяет их отличный сервис и работа согласно концепту "всё включено".

"Трускавец 365" – это санаторно-туристический комплекс, расположенный в самом центре знаменитого города-курорта. Посетителей ждут на выбор 140 комфортабельных номеров уровня три звезды. Есть собственный мини-бювет, кафе с системой питания "шведский стол".

Также кабинеты врача-терапевта, косметолога, стоматолога, массажиста. Лечебно-оздоровительное направление прекрасно совмещается с познавательно-активным. Ежедневные экскурсии, восхождения, походы, прогулки являются частью недельного тура. Зимой любителей лыжного отдыха ждут горнолыжные курорты, расположенные недалеко от гостиницы.

"Ворохта 365" – трёхзвёздочный отель, который находится в одноимённом городке в Ивано-Франковской области. Его удачная локация идеальна для активного отдыха. Рядом расположена новая горнолыжная трасса и трамплины. В 10 км – Говерла (самая высокая гора на территории Украины). В 18 км – популярный горнолыжный курорт "Буковель". Отельные номера отличаются уютными интерьерами с использованием дерева в отделке. При гостинице подаются вкуснейшие блюда местной кухни, которые готовятся на чистой родниковой воде.

"Киев 365" – это четырёхзвёздочный гостиничный комплекс. Он гостеприимно открывает свои двери тем, кого ждут важные дела или же приятные выходные в столице. У гостиницы удобная локация: находится в тихой пригородной зоне с развитой инфраструктурой. Недалеко воздушные ворота "Жуляны". Предлагаются современные номера с высоким уровнем комфорта.

Также к услугам постояльцев: кафе, бар, неоплачиваемая парковка для персонального авто, массажный кабинет, комнаты для деловых встреч, конференц-залы. Уникальное предложение: бесплатный трансфер от/до вокзала/аэропорта, бесплатное перемещение по городу автомобилями отеля.

"Черкащина 365" – туркомплекс, который подкупает своей близостью к природе и историческим достопримечательностям. Его местонахождение – старое украинское село Думанцы. Рядом – Чигирин, Черкассы, Умань, Холодный Яр, Моринцы. Отдыхающих ждут комфортные номера 3 звезды и питание с национальным колоритом по системе "шведский стол".

На обновлённом официальном сайте также присутствует подробная информация о семидневных турах, которые организовывает Отдых365. Каждый из них – настоящее приключение с познавательными экскурсиями, активным досугом и абсолютным релаксом.

Адрес нового сайта - tur365.com.ua.

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Дата
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