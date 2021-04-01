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четверг, 01 апреля 2021 12:25

Заправиться и закупиться в одном месте: "БРСМ-НАФТА" запустила новый проект "Супермаркет с заправкой" – Goodmarket

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  Супермаркеты Goodmarket уже работают в Киевской, Волынской, Закарпатской, Одесской, Черкасской, Днепропетровской и Полтавской областях
Супермаркеты Goodmarket уже работают в Киевской, Волынской, Закарпатской, Одесской, Черкасской, Днепропетровской и Полтавской областях

Компания "БРСМ-НАФТА" стала первой компанией в Украине, запустившей новый формат обслуживания клиентов на АЗС – полноценный "супермаркет с заправкой" Goodmarket.

Об этом в интервью All Retail рассказали ТОП-менеджеры сети "БРСМ-НАФТА" Александр Мельничук и Василий Бикус.

"Решили выводить на первый план то, что раньше было дополнительным сервисом. Эта идея переросла в новый проект — Goodmarket. Сегодня мы запустили уже восемь таких объектов, площадью около 400-500 кв. м, с ассортиментом, превышающим 5000 единиц", – рассказывает Александр Мельничук.

  Александр Мельничук
Александр Мельничук

На сегодня супермаркеты Goodmarket уже работают в Киевской, Волынской, Закарпатской, Одесской, Черкасской, Днепропетровской и Полтавской областях.

"Мы провели масштабное исследование и выделили важный момент: время жителей мегаполисов стоит очень дорого. Чтобы его сэкономить, клиенты наших АЗК получили возможность делать покупки по дороге домой", – отметил Василий Бикус.

  Василий Бикус
Василий Бикус

Цель компании – предложить клиенту весь классический ассортимент продукции. Немаловажный аспект – цены в Goodmarket на уровне обычных супермаркетов.

Кроме того, как отметил Мельничук, на все товары в супермаркете распространяется программа лояльности: "Клиенты, которые скачали приложение БРСМ PLUS, получают скидки на покупки в Goodmarket".

"БРСМ-НАФТА" планирует расширять свою сеть супермаркетов.

  Супермаркеты Goodmarket уже работают в Киевской, Волынской, Закарпатской, Одесской, Черкасской, Днепропетровской и Полтавской областях
Супермаркеты Goodmarket уже работают в Киевской, Волынской, Закарпатской, Одесской, Черкасской, Днепропетровской и Полтавской областях

"Goodmarket – первый в Украине формат полноценного супермаркета на АЗК... На 2021-й запланировали 28 реконструкций АЗК. Как минимум пять Goodmarket в крупных городах появятся в этом году", – рассказал Александр Мельничук.

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