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Заказать суши в Киеве: выбираем на свой вкус

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Заказать суши в Киеве: выбираем на свой вкус
От привычных до самых необычных сочетаний – всё это можно отыскать в меню ресторана Смаки-Маки

Суши в Киеве – блюдо, способное порадовать в любом возрасте. Вкусное, оригинальное и полезное, оно особенно хорошо ощущается, если приготовлено опытным су-шефом из ресторана.

От привычных до самых необычных сочетаний – всё это можно отыскать в меню ресторана Смаки-Маки.

Авторские

Среди небанальных вариантов, доступных только в этом заведении, стоит отметить несколько лакомых разновидностей. Заявлены роллы с сыром, яблоком и копченным лососем, а также с кусочками аппетитной курочки.

Для ценителей оригинальной начинки присутствует креветка темпура под кисло-сладким соусом и нежные мидии, запеченный кальмар в кляре. В наличии и два типа аппетитных роллов, дополненных хрустящей стружкой из мяса тунца.

Теплые

Суши в Киеве бывают не только традиционными охлажденными, но ещё и теплыми. Для этого применяется особая рецептура и метод приготовления, используется японский кляр темпура, приятно похрустывающий на языке.

Попробовать горячие новинки можно с разными начинками. Сырные будут отлично тянуться не хуже, чем в итальянской пицце, а вот обжаренное куриное филе порадует ценителей классики. Отдельно присутствует и вариант с тигровой креветкой, сдобренной при помощи ароматного орехового соуса.

Сырные

Когда надоедают мясные и варианты с морепродуктами, самое время попробовать что-то необычное. Например, сырные роллы, в состав которых входит не только знаменитая на весь мир Филадельфия.

Для их приготовления используются разные виды сырной продукции – плавленый, фета, тостовый и другие разновидности. Для того, чтобы сделать вкус более ярким и пикантным, добавляются различные начинки – от икры масаго до окуня терияки или же омлета тамаго.

Веганские

На случай, если вы придерживаетесь правильного питания, худеете или просто хотите оценить что-то оригинальное – выбирайте веганские роллы. Преимущественно это хосомаки с различными интересными начинками. Среди таких – кусочки спелого авокадо, сочный огурец, а также миксы овощей – салата айсберг, болгарского красного перца, водорослей спирулина и не только.

Главная особенность таких блюд – в сниженном количестве калорий при полном сохранении вкуса и оригинальности подачи.

Доставка суши в Киеве: быстро и качественно

Азиатская еда ресторанного уровня стоит того, чтобы оценить не только её вкус, но и прочувствовать все тонкости и особенности, предлагаемые шеф-поваром Смаки-Маки.

Заведение имеет свои плюсы:

• Быстрая доставка по городу в течение одного часа;
• Возможность заказать в любое удобное время;
• Доставка не только в Киеве, но и в области;
• Качественные и только свежие ингредиенты;
• Широкий и постоянно пополняемый ассортимент блюд.

Как бонус – в случае опоздания клиентам насчитываются баллы, что можно потратить на следующие заказы. А ещё каждому имениннику предлагают ролл в подарок к заказу!

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