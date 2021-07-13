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вторник, 13 июля 2021 16:43

Watatsumi - остров вкусной онлайн-доставки в Киеве

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Чтобы порадовать себя вкусными блюдами японской кухни не обязательно идти в ресторан. Заказать суши можно на дом, в офис, в парк или на пляж.

Творения сушистов становятся настоящими фаворитами на корпоративных вечеринках. Успешно выручают, когда неожиданно приходят гости или же выпадает возможность вырваться на пикник. Доставка суши в Киеве может быть быстрой, если ею занимается сервис Watatsumi.

  Ресторан суши Watatsumi предлагает заказать сеты – наборы различных суши и роллов
Ресторан суши Watatsumi предлагает заказать сеты – наборы различных суши и роллов

Суши-это универсальное блюдо, сочетающееся с различными напитками. Подходит для вечеринок, романтических свиданий и семейного ужина. Но приготовить самостоятельно может не каждый. В Watatsumi это понимают и поэтому вкладывают в блюда много стараний и усилий, чтобы они были очень вкусными.

На сайте компании можно выбрать тот вид суши, который по вкусу или который хочется попробовать впервые. Многообразие ингредиентов и цены удовлетворят самых требовательных. Популярностью пользуются суши с лососем, угрем, креветкой. Заказывают с нежным сыром и икрой. Для тех, кто любит острый вкус, предлагают суши спайс.

  Вкуснейшие роллы в Киеве от Watatsumi
Вкуснейшие роллы в Киеве от Watatsumi

Для заказа следует воспользоваться иллюстрированным онлайн-меню. Там представлены подробные описания ингредиентов, которые используются. Каждый сможет выбрать свой вариант. В течение 10 минут звонит оператор, согласовывает все детали и сообщает, когда привезут заказ.

Приготовлением занимаются опытные повара-сушисты. Они строго придерживаются традиционных рецептур. Поэтому блюда получаются вкусными и несут в себе атмосферу Азии. Есть также суши, изготовленные с использованием новых кулинарных трендов.

Онлайн-ресторан суши Watatsumi находится на правом берегу Днепра возле станции метро Оболонская. Отсюда курьеры доставляют заказы по всей столице. Они хорошо знают город и выбирают самые короткие маршруты. Поэтому доставка получается оперативной.

  Доставка роллов в Киеве от Watatsumi
Доставка роллов в Киеве от Watatsumi

Основные преимущества онлайн-ресторана суши Watatsumi:

- готовят непосредственно перед доставкой
- используют только свежие морепродукты – никаких замораживаний и полуфабрикатов
- использование специальных контейнеров
- честные порции
- выгодные акции и скидки
- своевременная и бесплатная (при заказе от 199 грн) доставка

Для тех, кто не может определиться со вкусом суши, предлагают заказать сеты – наборы различных суши и роллов. Это отличный вариант для тех, кто только знакомиться с уникальным миром японской кухни. К тому же выбирая сеты, клиенты не ограничивают себя и получают максимальное наслаждение.

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