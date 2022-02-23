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среда, 23 февраля 2022 17:04

Выбор противопожарной защиты для помещения: двери, ворота

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Защитить людей и спасти ценное имущество от огня — такие возможности обеспечат правильные двери и ворота с необходимым уровнем огнестойкости. Если нормативы законодательства обязывают вас устанавливать противопожарные решения или вы хотите обеспечить дополнительную безопасность в ваших помещениях, узнайте, как выбрать двери или ворота с нужными вам свойствами.

  Как выбрать подходящие ворота или двери с противопожарными свойствами?
Как выбрать подходящие ворота или двери с противопожарными свойствами?

Чем противопожарные конструкции отличаются от обычных

Главная особенность огнестойких дверей и ворот — способность сдерживать пламя и не давать ему распространяться. Такие конструкции не горят и не пропускают огонь, а еще не дают температуре на защищенной стороне подняться выше 180 градусов (точка самовозгорания бумаги и хлопка) в течение определенного времени, о котором скажет класс огнестойкости.

Противопожарные свойства достигаются с помощью специальной продуманной конструкции и использования материалов премиального качества. Для подтверждения уровня огнестойкости в компании TiSO все противопожарные решения проходят испытания и сертифицируются в соответствии с международными стандартами.

Засекаем время — о чем расскажет уровень огнестойкости

Как выбрать подходящие ворота или двери с противопожарными свойствами? Для начала стоит определиться с необходимым уровнем огнестойкости.

Компания TiSO производит варианты решений с маркировкой:

• EI 60;
• EI 90;
• EI 120.

Это означает, что выбранные ворота или двери не деформируются и не пропустят пламя в течение 60, 90 или 120 минут. За это время пожарные успеют приехать и потушить возгорание.

Огнестойкость, функциональность и стильный дизайн совместимы

На сайте door.net.ua вы можете выбрать надежные противопожарные ворота и двери разных типов для использования внутри помещений и на входах или въездах. Каждое решение изготавливается по индивидуальным замерам заказчика и оснащается нужными дополнительными опциями.

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Дата
23
февраля

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