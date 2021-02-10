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среда, 10 февраля 2021 11:33

Выбор подходящего шкафа: 5 практичных советов

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Шкаф — незаменимый предмет мебели. За его дверцами прячется множество различных вещей. Благодаря этому, легко поддерживать порядок: одежда, обувь, аксессуары сохраняют аккуратный вид. Зайдя в мебельный магазин, Вы сможете увидеть большое разнообразие различных шкафов. Как подобрать вариант, который полностью оправдает Ваши ожидания, будет практичным, идеально впишется в интерьер квартиры?

  Интернет-магазин "Табуретка" предлагает большой выбор шкафов по приемлемым ценам
Интернет-магазин "Табуретка" предлагает большой выбор шкафов по приемлемым ценам

На что обращать внимание, выбирая шкафы

Чтобы не растеряться, рассматривая различные модели мебели в магазине, нужно заранее определить, какой шкаф Вам нужен:

• Для прихожей — с целью экономии места, имеют небольшую глубину (около 40 см). Важно, чтобы производитель предусмотрел полочки для шапок, шарфов, зонтов, вешалку, для верхней одежды, полочки для обуви. Часто к фасаду прикреплено зеркало.

• В спальню — учитывайте, сколько человек будет пользоваться шкафом. Покупается ли он для семейной пары или для одного человека? А может, Вы планируете поставить шкаф в гостевую комнату? От этого зависит, какой размер мебели Вам понадобится — вместительность, количество полочек, выдвижных ящиков и дверей (2, 3, 4 или более).

  Интернет-магазин "Табуретка" предлагает большой выбор шкафов по приемлемым ценам
Интернет-магазин "Табуретка" предлагает большой выбор шкафов по приемлемым ценам

• В детскую — у самых маленьких членов семьи обычно много вещей. Огромное количество кофточек, штанишек, колготок, игрушек, книг, средств гигиены. Поэтому шкаф в детской — необходимый предмет мебели. Выбирайте модели, выполненные в спокойных, пастельных оттенках. Углы обязательно должны быть округлой формы. И не забудьте посоветоваться с малышом — какой шкаф понравится ему.

• Шкафы-купе — вместительные и компактные. Благодаря раздвижной системе значительно экономится место, которое потребовалось бы для распашных дверок. А на его полках, размещенных до потолка, можно хранить огромное количество вещей.

Угловые шкафы — позволяют функционально использовать пространство в комнате. Их наполнение состоит из держателя для вешалок, полочек или выдвижных ящиков. Такая конструкция позволяет разместить все вещи, при этом мебель не выглядит чересчур громоздкой.

В интернет-магазине "Табуретка" представлен большой выбор шкафов по приемлемым ценам. Доставка выполняется в любой регион Украины. Осталось дело за малым — выбрать вариант, идеально подходящий интерьеру Вашей квартиры, оформить заказ и оценить качество и превосходный дизайн нового шкафа.

  Интернет-магазин "Табуретка" предлагает большой выбор шкафов по приемлемым ценам
Интернет-магазин "Табуретка" предлагает большой выбор шкафов по приемлемым ценам
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