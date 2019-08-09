Выбор часов для мужчины: почему швейцарские лучшие?

 
Ексклюзивы
1/5
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 549
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 1242
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Просмотров: 2619
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2025
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 4320
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 13896
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15525
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 792
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2934
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3501
Фото
Все фото
13
3
4
19
5
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Видео
Все видео
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Интервью
1/5
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Просмотров: 4070
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3834
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 792
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7587
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 августа 2019
Просмотров: 324
З другого боку
Коли з якихось причин не можеш повернутися в те місце, яке вважаєш своєю батьківщиною, її десь можна сконструювати заново, з простих першоелементів, ...
пятница, 09 августа 2019 14:57

Выбор часов для мужчины: почему швейцарские лучшие?

  Комментировать

Ничто так не вызывает доверие как проверка временем. Швейцарские часы за не одно столетие доказали свою надежность и уверенно возглавили рейтинг лучших в мире. Идеальная точность, изысканный дизайн и престиж прочно закрепились за европейским производителем хронометрических аксессуаров.

  Правильно подобранные часы завершат образ и подчеркнут социальный статус своего владельца
Правильно подобранные часы завершат образ и подчеркнут социальный статус своего владельца

При выборе часов встает вопрос, какому бренду отдать предпочтение или какая модель лучше, но нет сомнений, что это будет аксессуар именно швейцарского производства. Выбрать такие часы с официальной гарантией можно на сайте Watch.Ua. Так чем же обусловлено такое абсолютное лидерство на мировом рынке?

Качество

Швейцарские компании славятся скрупулезным отношением к технологии производства. Для своих изделий они используют только высококачественные материалы - прочные стальные сплавы, золото, платина, титан, драгоценные камни и сапфировое стекло. Большое внимание уделяется именно ручной сборке механизмов. Это уже даже похоже на дань традициям, поскольку многие мастера вышли именно из династий часовщиков, для которых это семейное ремесло. Как кварцевые так и механические часы отмечаются высокой точностью. Государство тщательно следит за качеством товаров, часы могут считаться швейцарскими только тогда, когда они собраны в стране и более 50% деталей изготовлены именно в Швейцарии. Создание подделок строго карается законом.

Цена

Считается, что часы должны стоить не меньше месячной зарплаты мужа. Безусловно, что аксессуар подчеркивает статус владельца и должен полностью ему соответствовать. Швейцарские компании готовы удовлетворить потребности каждого покупателя. Они производят как элитные модели, доступные только очень обеспеченным людям, так и часы для потребителей с более скромным уровнем дохода. Так на украинском рынке популярность завоевали швейцарские бренды Claude Bernard, CERTINA и SWISS MILITARY-HANOWA, которые уже подтвердили свою надежность и доступны по цене. Более статные украинцы выбирают AEROWATCH и FREDERIQUE CONSTANT.

Широкий выбор

Часовая промышленность занимает третье место среди экспортных отраслей Швейцарии, страна выпускает около 400 брендов. Достичь таких объемов позволяет широкий ассортимент товаров, который способен удовлетворить самого взыскательного потребителя. Швейцарские часы носят лица из королевских семей, мировые лидеры и знаменитости. Несмотря на это есть множество моделей и для рядовых граждан. Дизайн и механизмы швейцарского производства стабильно признаются лучшими на мировых выставках часов. К слову, бренд Longines получил наибольшее мировых наград - 10 "Гран-при" и 28 золотых медалей на всемирных выставках. Каждый способен найти вариант для себя. Например любители спорта выбирают бренды, которые абсолютно точно работают даже высоко в горах, например марку Tissot. Другие же предпочитают модели с изысканным дизайном, например декорированные драгоценными камнями.

Технические возможности

Часы - это не только прибор для измерения времени. Важные дополнительные технические возможности - хронограф, календарь, водонепроницаемое стекло и подсветка в темноте. Есть модели, которые оснащены функциями записной книжки, отсчета дней до события или даже компасом. Все это расширяет спектр использования хронометра. Важно и то, что приобретя швейцарские часы у официальных представителей в Украине, потребитель получает надежное техническое обслуживание и многолетнюю гарантию.

Следует помнить, что правильно подобранный аксессуар завершит образ и подчеркнет социальный статус своего владельца.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Выбор часов для мужчины: почему швейцарские лучшие?». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
августа

За гонорары мать муми-троллей Туве Янссон купила себе остров

Приняли документ, который изменил жизнь крестьян

Турецких матросов палками выгоняли на бой с казаками

4 украинцев расстреляли после победы в футбольном матче

Самое читаемое
Голые женщины в пикантных позах: фотограф устроил &quot;горячую&quot; фотосессию в Карпатах (18+)
Голые женщины в пикантных позах: фотограф устроил "горячую" фотосессию в Карпатах (18+)
12
 Просмотров: 63511
Утопили в дерьме: на Донбассе отомстили боевикам, которые толпой насиловали женщину
Утопили в дерьме: на Донбассе отомстили боевикам, которые толпой насиловали женщину 2 Просмотров: 55378
17-летняя девушка умерла через несколько часов после интима
17-летняя девушка умерла через несколько часов после интима Просмотров: 42113
Как изменятся пенсии в следующем году
Как изменятся пенсии в следующем году Просмотров: 17136
Вся в ранах: показали фото женщины, которую обварил кипятком муж
Вся в ранах: показали фото женщины, которую обварил кипятком муж
 1 Просмотров: 15993
Новости компаний
Детская безопасность в такси
Детская безопасность в такси Просмотров: 18
Выбираем фотообои машины в детскую комнату – на что обратить внимание
Выбираем фотообои машины в детскую комнату – на что обратить внимание Просмотров: 54
Как выбрать качественную, удобную и стильную детскую одежду
Как выбрать качественную, удобную и стильную детскую одежду Просмотров: 72
Что нужно знать о рисовании красками
Что нужно знать о рисовании красками Просмотров: 45
Как выбрать мебель для кабинета руководителя компании?
Как выбрать мебель для кабинета руководителя компании? Просмотров: 45
Больше всего комментируют
18
В 5 лет Украина изменится кардинально - Зеленский
8
"Роттердамом+" обманули потребителей на более чем 18 млрд грн: НАБУ трясет топ-чиновников
2
Почему каждый восьмой абитуриент отказался от бюджета
2
Порошенко вызвали на очередной допрос
2
Реформа Нацполиции оказалась единственной успешной - политолог
Голосов: 877
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua