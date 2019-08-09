Выбор часов для мужчины: почему швейцарские лучшие?

Ничто так не вызывает доверие как проверка временем. Швейцарские часы за не одно столетие доказали свою надежность и уверенно возглавили рейтинг лучших в мире. Идеальная точность, изысканный дизайн и престиж прочно закрепились за европейским производителем хронометрических аксессуаров.

Правильно подобранные часы завершат образ и подчеркнут социальный статус своего владельца

При выборе часов встает вопрос, какому бренду отдать предпочтение или какая модель лучше, но нет сомнений, что это будет аксессуар именно швейцарского производства. Выбрать такие часы с официальной гарантией можно на сайте Watch.Ua. Так чем же обусловлено такое абсолютное лидерство на мировом рынке?

Качество

Швейцарские компании славятся скрупулезным отношением к технологии производства. Для своих изделий они используют только высококачественные материалы - прочные стальные сплавы, золото, платина, титан, драгоценные камни и сапфировое стекло. Большое внимание уделяется именно ручной сборке механизмов. Это уже даже похоже на дань традициям, поскольку многие мастера вышли именно из династий часовщиков, для которых это семейное ремесло. Как кварцевые так и механические часы отмечаются высокой точностью. Государство тщательно следит за качеством товаров, часы могут считаться швейцарскими только тогда, когда они собраны в стране и более 50% деталей изготовлены именно в Швейцарии. Создание подделок строго карается законом.

Цена

Считается, что часы должны стоить не меньше месячной зарплаты мужа. Безусловно, что аксессуар подчеркивает статус владельца и должен полностью ему соответствовать. Швейцарские компании готовы удовлетворить потребности каждого покупателя. Они производят как элитные модели, доступные только очень обеспеченным людям, так и часы для потребителей с более скромным уровнем дохода. Так на украинском рынке популярность завоевали швейцарские бренды Claude Bernard, CERTINA и SWISS MILITARY-HANOWA, которые уже подтвердили свою надежность и доступны по цене. Более статные украинцы выбирают AEROWATCH и FREDERIQUE CONSTANT.

Широкий выбор

Часовая промышленность занимает третье место среди экспортных отраслей Швейцарии, страна выпускает около 400 брендов. Достичь таких объемов позволяет широкий ассортимент товаров, который способен удовлетворить самого взыскательного потребителя. Швейцарские часы носят лица из королевских семей, мировые лидеры и знаменитости. Несмотря на это есть множество моделей и для рядовых граждан. Дизайн и механизмы швейцарского производства стабильно признаются лучшими на мировых выставках часов. К слову, бренд Longines получил наибольшее мировых наград - 10 "Гран-при" и 28 золотых медалей на всемирных выставках. Каждый способен найти вариант для себя. Например любители спорта выбирают бренды, которые абсолютно точно работают даже высоко в горах, например марку Tissot. Другие же предпочитают модели с изысканным дизайном, например декорированные драгоценными камнями.

Технические возможности

Часы - это не только прибор для измерения времени. Важные дополнительные технические возможности - хронограф, календарь, водонепроницаемое стекло и подсветка в темноте. Есть модели, которые оснащены функциями записной книжки, отсчета дней до события или даже компасом. Все это расширяет спектр использования хронометра. Важно и то, что приобретя швейцарские часы у официальных представителей в Украине, потребитель получает надежное техническое обслуживание и многолетнюю гарантию.

Следует помнить, что правильно подобранный аксессуар завершит образ и подчеркнет социальный статус своего владельца.