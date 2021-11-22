Выбираем кухню: основные моменты

Кухня является важным помещением в каждом жилище. Здесь наиболее часто собираются все домочадцы для приёма пищи, уютного чаепития, сюда приглашают самых близких людей для дружеских посиделок. По этой причине обустройство его следует продумывать и планировать тщательно. Подбору мебели необходимо уделить много времени и внимания. Одним из главных предметов является гарнитур. Как приобрести его выгодно, на долгое время и не пожалеть? Следуйте простым рекомендациям.

В интернет-магазине Taburetka.ua можно выгодно купить кухонную мебель

Задача "кухня купить" не из простых. Надо понимать, что благодаря правильно подобранному гарнитуру комната может стать функциональной, комфортной и эстетичной. И первое, что нужно учесть — это ее габариты. Весь набор шкафов не должен занимать более 20% всего пространства.

Следующий момент: бытовая техника. Какие приборы будут размещены на кухне? Нужно ли их прятать в шкафы? Современные гарнитуры предполагают различные варианты для вытяжки, посудомоечных, стиральных машин, холодильников, духовых печей и прочего. Для мелкой кухонной техники необходимо предусмотреть полки (открытые или закрытые на ваше усмотрение). Для успешного функционирования приборов необходимо удобное расположение розеток. Шкафы не должны перекрывать свободный доступ к ним.

В интернет-магазине Taburetka.ua можно выгодно купить кухонную мебель

Нужно распланировать где и в каком количестве будет расположена посуда, столовые приборы, полотенца и прочие кухонные принадлежности. Возможны варианты со специальными полочками, дополнительные сетчатые корзины и выдвижные модули — все это позволит комфортно и рационально организовать хранение различных банок, бутылок и контейнеров.

Продумайте где и как лучше обустроить обеденную зону. Можно стильно разграничить ее и место для приготовления пищи с помощью формы кухонного гарнитура. Угловая подойдёт для небольших помещений. Линейная освободит центр и противоположную стену. П-образная будет уместна в просторных кухнях и даст возможность разгрузить половину комнаты для стола и стульев.

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В интернет-магазине Taburetka.ua можно выгодно купить кухонную мебель