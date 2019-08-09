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пятница, 09 августа 2019 09:04

Выбираем фотообои машины в детскую комнату – на что обратить внимание

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Выбираем фотообои машины в детскую комнату – на что обратить внимание
Как выбрать фотообои в детскую комнату? Фото: walldeco.ua

Дети быстро растут. Поэтому многие родители предпочитают обустраивать их спальню "на будущее". Обои подбирают таким образом, чтобы комната нравилась малышу 3–5 лет и младшему школьнику. Отличным вариантом декора могут стать фотообои машины в детскую. Динамичные, красочные, современные – они подчеркнут характер юного хозяина и создадут для него особенную атмосферу.

Важно! Сегодня обои перестали быть просто настенными полотнами. Это настоящее художественное произведение. Они задают стиль, тон, настроение. Могут подтолкнуть к энергичным действиям апатичного ребенка и успокоить легко возбудимого.

Ремонт редко вызывает позитивные эмоции. Но есть приятное исключение – благоустройство детской. Родители не жалеют ни сил ни времени, чтобы малышу было уютно и комфортно. Они стараются подобрать безопасные материалы, не вызывающие аллергии.

Внимание! Обои – один из самых безопасных видов декора. К тому же их можно очень быстро наклеить, что немаловажно при ремонте детской спальни.

Фотообои детские машины – плюсы и минусы

Что может быть лучше для комнаты ребенка, чем простые бумажные обои? Они безопасные, простые в поклейке и довольно прочные. Если отделку понадобится сменить со временем, это можно будет сделать быстро и без труда.

Перечислим плюсы фотообоевдля детской комнаты:

  • • красота;
  • • экологическая безопасность;
  • • высокая скорость оклеивания;
  • • ценовая доступность;
  • • большой выбор вариантов.

Минусы у фотообоев машин найти очень трудно. Конечно, ребенок может нечаянно повредить покрытие. Но он может испортить и любой другой вид декора. Для сохранности рисунка его не наклеивают прямо возле пола, а поднимают повыше.

Какие сюжеты нравятся малышу дошкольнику

Посмотрим, какие фотообои машины на стену предлагает сегодня индустрия декора. Детям младшего возраста понравятся герои популярных мультфильмов. Это не только персонажи мультика "Тачки", но и паровозик "Томос", герои "Лесного патруля", "Робокара Поли", "Фиксиков".

Если постараться, можно найти пожарные и строительные машины, а также гоночные модели, исполненные в наивной детской манере. Если вы точно знаете, какой мультик обожает ваш малыш, то сделаете ему неоценимый подарок. Он будет в восторге, увидев на стене любимого персонажа.

Важно! Для малыша знакомый персонаж – не только друг. Это еще и защитник. В красивой и уютной комнате с любимым героем малыш не боится оставаться один на ночь.

Фотообои для школьника – доверьте право выбора маленькому хозяину

У подростка, конечно, другие приоритеты. Он хочет чувствовать себя независимым и самостоятельным. И желает видеть на стене "взрослые" сюжеты. Поэтому подростки часто предпочитают в интерьере гоночные машины.Но есть и среди мальчиков романтичные натуры. Они любят ретро–автомобили или авто на фоне природы.

Какие сюжеты наиболее востребованы у детей школьного возраста:

  • • ночные гонки;
  • • крутые тачки "Вилли";
  • • городской транспорт;
  • • вид на оживленную трассу;
  • • машинысо световыми спецэффектами;
  • • рисунки в 3D–формате.

Есть возможность – советуйтесь с ребенком по выбору сюжета и цветовой гаммы. Не нужно думать, что малыш "не знает, чего он хочет". Дети старше 5 лет уже способны подойти ответственно к декору своего пространства. А школьник – говорит о своих пожеланиях вполне однозначно. Поэтому при выборе обоев для подростка лучше прямо спросить его мнение. Это убережет от лишних трат и разочарований.

Это интересно! Изредка фотообои машины могут выбрать и девочки. Ведь автомобиль, встроенный в художественное полотно, выглядит стильно и привлекательно.

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