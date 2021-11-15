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Выбираем эффективный и экономичный обогрев жилища

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Выбираем эффективный и экономичный обогрев жилища
Тепловой насос - самый эффективный и экономичный источник тепла

С наступлением холодов остро встает вопрос обогрева жилища. Особенно актуальным становится поиск финансово выгодного варианта. Из всех источников тепла самым эффективным и экономичным является тепловой насос. Он обогревает помещение и обеспечивает горячее водоснабжение. В сравнении с электронагревателем и газовым котлом он потребляет в несколько раз меньше энергии, а тепла дает больше.

Преимущества тепловых насосов для дома

• Экономичность: в 4 раза эффективнее электрического котла и в 2 – газового котла.
• Безопасность: все процессы проходят в закрытом компрессоре, поэтому исключается риск возгорания, как в электро- и газовых котлах.
• Долгий срок службы: при правильном использовании тепловые насосы служат в среднем 25 лет.

Как работает тепловой насос для дома?

Тепловой насос с помощью лопастей вентилятора забирает воздух с улицы. Воздух попадает в камеру насоса, где находится теплообменник. В теплообменнике есть хладагент, который нагревается и отдает тепло воде или воздуху в помещении.

Виды тепловых насосов для дома

Насосы различаются по конструкции – это:

• Моноблок
• Сплит-система

Моноблок представляет собой единую конструкцию, которая устанавливается на наружной части здания. Сплит-система состоит из двух блоков: один также монтируется снаружи здания, второй – внутри помещения, которое нужно отопить. Моноблок проще установить, но сплит-система надежнее: нет риска, что теплообменник замерзнет и лопнет.

Рекомендации по выбору теплового насоса

Выбирайте лучшие тепловые насосы, например, бренда Aquaviva. Их преимущества – это:

• Наличие сплит-системы.
• Работают на обогрев и на охлаждение – вы экономите на покупке кондиционера.
• Оснащены инверторной системой, которая обеспечивает быстрый нагрев и максимально точное поддержание заданной температуры.
• Вы можете одновременно: нагревать воду и отапливать помещение; нагревать воду и охлаждать воздух в помещении.
• Наличие цифрового контроллера с удобным интерфейсом позволяет с легкостью управлять тепловым насосом, а встроенный Wi-Fi модуль дает возможность управлять устройством со смартфона на расстоянии.

Несмотря на высокую стоимость, тепловые насосы окупаются уже в первые несколько лет эксплуатации. Установите это устройство и вы получите самый эффективный вариант обогрева из всех существующих.

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