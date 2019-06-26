Впечатления Дани Вегас от обучения в автошколе "Киев"

Даня Вегас: "Автошкола "Киев" зарекомендовала себя как классная автошкола"

Почему Ваш выбор пал именно на автошколу "Киев?"

Когда передо мной стал вопрос о выборе места обучения вождению, я сразу же обратился к друзьям! Автошкола "Киев" зарекомендовала себя как классная автошкола, там обучались мои друзья и знакомые и они очень довольны, поэтому я даже не раздумывал, куда именно я теперь пойду учиться вождению!

По каким критериям Вы советуете выбирать автошколу? Что стало для Вас решающим фактором?

Самое важное для меня – это отзывы людей, насколько автошкола заслужила доверие. Автошкола "Киев" получила награду как "Лучшая автошкола 2018г" по версии "Знак качества 2018г", также знаю, что автошкола является партнером многих мероприятий. Еще для меня важен автопарк – новые и ухоженные автомобили дают фору машинам других автошкол.

Какие достоинства Вы можете выделить после обучения? Возможно, Вы обнаружили какие-то недостатки?

Как я уже и говорил, самое главное в обучении вождения – автомобиль, за рулем которого ты проведешь всю практику. Понравился преподаватель теории – очень доступно и понятно все объяснял, с примерами из реальной жизни. Помимо автошколы, я много работал и был задействован в съемках проектов, а гибкий график занятий помог мне все успеть и правильно распределить своё время.

На какие аспекты Вы бы советовали обратить внимание?

Обучение проходит очень комфортно и приятно. Но так получилось, что на занятия приходилось ездить, поскольку возле моего дома нет офиса автошколы. А очень хотелось бы увидеть представительства в других районах Киева, ведь вы - автошкола "Киев" и должны быть везде! Например, на Оболони, Академгородке, Троещине.

Был ли у Вас опыт вождения ранее? Изучали ли Вы правила дорожного движения самостоятельно?

Как и многие люди у нас в стране, я пробовал водить автомобиль еще задолго до автошколы, но полноценным навыком это сложно назвать.

Остались ли Вы довольны теоретической частью обучения?

Да! Преподаватели – профессионалы своего дела и очень доступно излагают даже самые сложные темы, и, самое важное, очень применимо к нашей действительности.

Каков Ваш отзыв об автопарке автошколы "Киев"?

Для меня это стало одним из решающих моментов выбора автошколы. Учиться водить в современной и удобной машине гораздо лучше и приятнее. Весь автопарк представлен небольшими городскими автомобилями Пежо, Хёндай и Киа: их удобно парковать, чувствовать габариты и передвигаться в городском потоке. Также мне понравился инструктор по вождению.

Какая часть обучения была для Вас самой сложной?

Наверное, многим сложно дается параллельная парковка – это было затруднительно и для меня. Жесты регулировщика и знаки дорожного движения достаточно просто выучить, а уже на практике приходит полнейшее их осознание. Также нужно запомнить все нюансы правил, как, например, разрешенное расстояние для остановки и стоянки от пешеходного перехода и прочие подобные.

Занимались ли Вы ранее в автошколе? Возможно, проходили какие-то вспомогательные курсы?

Нет, в автошколе "Киев" получил свой первый опыт обучения.

После пройденного курса обучения, стали бы Вы рекомендовать автошколу "Киев" своим друзьям и знакомым?

Конечно! На данный момент на рынке огромное количество предложений, и важно выбрать именно ту школу, где предлагают качественные услуги. Автошколой "Киев" я очень доволен и всем рекомендую!