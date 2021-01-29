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воскресенье, 31 января 2021 09:45

Во сколько обходится вейпинг?

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Во сколько обходится вейпинг?
Вейп обходится значительно дешевле сигарет

Как-то довелось слышать, что курильщики тратят намного меньше денег, чем любители парения. Поэтому, мол, все доводы в пользу отказа от сигарет разбиваются об один несокрушимый аргумент: вейп — дорогое удовольствие. Для проверки этого достаточно посетить вейп шоп и сравнить затраты вейпера и курильщика. Но сначала разберемся в особенностях электронных сигарет и узнаем, какие расходные материалы потребуются.

Перед тем как этим заняться, выясним, во что обходится привычка любителям обычных сигарет. Люди курят по-разному, поэтому и расходы у каждого будут разные. Согласно проведенным Всемирной организацией здравоохранения исследованиям, в среднем один курильщик "опустошает" 1 пачку сигарет в день. При средней цене одной пачки "смертельного оружия" замедленного действия в 50 грн получается, что на сигареты придется тратить 1500 грн ежемесячно. Давайте сравним эту сумму с расходами вейперов.

Что покупают поклонники вейпинга

Для подсчета расходов нам необходимо учесть основные особенности эксплуатации вейпов, которые формируют ежемесячную "смету затрат":

1. Функционировать устройство никак не сможет без испарителя и специальной жидкости.

2. Жидкость. Её расход зависит от интенсивности парения и количества выпускаемого дыма.

3. Испаритель. Его тоже периодически необходимо менять. В нашем случае такой расходник исчерпывает свой ресурс за срок от одной до двух недель.

4. Существуют обслуживаемые устройства, для которых заводской испаритель никто не покупает. Нужно приобретать спираль и вату, чтобы самому устанавливать их в вейп.

5. Жидкости бывают разные — и не только по вкусу, но и по количеству никотина. Кстати, его может и вовсе не быть, что кардинально отличает использование таких устройств от курения обычных сигарет.

6. Владельцы pod систем и моделей с сигаретной тягой парят жидкость с солевым никотином. При более высокой стоимости она медленнее расходуется.

Вооружившись знанием этих шести нюансов, перейдем к конкретным цифрам.

Цифры — упрямая вещь

Так кто тратит больше — курильщик или вейпер? Для этого прикинем ежемесячные затраты при парении основных видов электронных сигарет:

Pod система или Cigalike — от 420 до 520 гривен. Расход материалов — от одного до двух испарителей или картриджей, 60 мл жидкости для устройств на солевом и 120 мл на обыкновенном никотине. За испаритель придется отдать около 60 гривен, за жидкости на солевом никотине до 400 гривен, а на обыкновенном - максимум 300 гривен.

• Вейп на испарителях — до 750 гривен. Вследствие повышенного выделения пара расход жидкостей тут существенно выше. Расходы — в среднем до 240 мл жидкости, от одного до двух испарителей. Цены — от 340 до 600 гривен в зависимости от фасовки жидкости, испарители "потянут" от 60 до 150 гривен.

• Обслуживаемые устройства — до 700 гривен. Расходы — спираль служит примерно 2 месяца, пачки ваты хватает на год, количество жидкости зависит от типа тяги. Цены — комплект из двух спиралей можно купить за 30–70, пачку ваты — за 150 гривен. Стоимость жидкостей для бака на сигаретной тяге на месяц использования — 400 гривен на солевом и 300 на обычном никотине. Владельцы устройств на кальянной тяге платят от 340 до 600 гривен.

Вывод напрашивается сам собой — парить дешевле, чем курить.

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