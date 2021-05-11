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вторник, 11 мая 2021 14:14

Внутреннее промышленное светодиодное освещение

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Внутреннее промышленное светодиодное освещение
Промышленные лед светильники от LEDVIS

Качественное освещение промышленных помещений играет очень важную роль в производственном процессе. Оно должно создавать благоприятные условия работы, повышать безопасность трудового процесса.

В основном для освещения промышленных помещений используют светодиодные прожекторы для внутреннего освещения или линейные светодиодные светильники.

Для того, чтобы ознакомится с продукцией компании перейдите по ссылке: https://ledvis.com.ua/ru/

Светодиодные прожекторы для внутреннего освещения LEDVIS

Для того, чтобы понимать возможности лед прожекторов LEDVIS, пройдемся по их техническим характеристикам:

- цветовая температура, стандарт – 5000 К, но могут производится прожекторы с температурой от 2700 К (излучение теплого света) до 6500 К (излучение холодного белого света);

- мощность прожекторов находится в диапазоне от 40 до 180Вт;

- световой поток, диапазон от 5830 Лм до 24900 Лм;

- уровень защиты от воды, пыли и механических повреждений IP44;

- тип конструкции: корпус изготавливается из оцинкованной стали покрытой порошковой краской; радиатор из анодированного алюминия; линза из качественного боросиликатного стекла, которое имеет устойчивость к нагреванию и царапинам. В качестве источника света используют светодиодную матрицу СОВ 140-150Лм / Вт, источник питания – это драйвер всемирно известной марки MEAN WELL;

- срок службы светодиодных прожекторов от 80 000 до 100 000 часов.

Такие прожекторы используются в промышленных помещениях высотой от 6 метров и крепятся к потолку или на подвес.

Линейные промышленные лед светильники LEDVIS

Эти светильники используются для освещения промышленных помещений высотой до 6 метров. Посмотрим на технические характеристики этого типа промышленных лед светильников:

- цветовая температура обычно 4700-4850К;

- мощность линейных светильников находится в диапазоне от 13 до 131Вт;

- световой поток, диапазон от 2200 Лм до 23100 Лм;

- уровень защиты от воды и пыли IP66;

- тип конструкции: корпус изготавливается методом впрыска из прочного поликарбоната, источник света – это высокоэффективные светодиоды 170-180 Лм/Вт, источник питания драйвер Helvar;

- срок службы линейных светильников от 80 000 до 100 000 часов.

Преимущества светильников LEDVIS

Светодиодные светильники LEDVIS имеют очень много преимуществ перед аналогами – это высокая энергоэффективность, КПД может достигать 90%, долговечность (срок службы от 80 000 до 100 000 часов с 5 летней гарантией от производителя), экологичность, работа в широком диапазоне температурных режимов – от -40 до + 60 градусов Цельсия и другие.

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