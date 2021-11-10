Ваш сад растет – Павлик живет!

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Справка:

Сорта яблонь Луна и Ред Топаз – передовые, лицензионные, резистентные сорта чешской селекции, входящие в бренд "Натуральное Яблоко"

Луна® – устойчив к парше, столовый сорт яблок. Соотношение содержания сахара и кислоты уравновешено (Брикс 12,5). Диплоидный, чрезвычайно высокоурожайный, плодоношение наступает рано. Сила роста дерева и форма кроны похожа на группу сортов Голден Делишес. Время созревания начало-середина октября. Плод можно хранить до апреля в обычном хранилище, в процессе хранения плод желтеет, может появиться слабый румянец. Мякоть плотная, сочная, хрустящая. Подходит для интегрированного и органического выращивания.

Сорта яблонь Луна и Ред Топаз – передовые

Ред Топаз® – стойкий против парши, столовый сорт яблок. Основной сорт – красный, диплоидная мутация. Слабослый сорт. Плодоношение наступает рано, для сорта характерны постоянные и высокие урожаи. Достигает на несколько дней позже Голдена Делишеса. При хранении может храниться до марта месяца. Плод среднего или большого размера плоской сферической формы. Плод почти на 100% покрыт красной поверхностной окраской. Мякоть желтоватая, плотная, хрустящая, необыкновенно вкусная. Подходит к интегрированному и органическому выращиванию.

Сорта яблонь Луна и Ред Топаз – передовые