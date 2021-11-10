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четверг, 11 ноября 2021 10:57

Ваш сад растет – Павлик живет!

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Этой осенью покупая в плодорассаднике ГП "Голланд Плант Украина" саженцы яблонь сортов Луна® и РедТопаз® по специальной цене 100грн/шт ТОЛЬКО в рамках акции для help.Pavlik.sma Вы автоматически спасаете маленькую жизнь!

Ваша помощь жизненно важна для маленького Павлика Мотычки, ведь каждый приобретенный Вами саженец на 30 грн приближает его к выздоровлению!

У этого синеглазого мальчика редкое генетическое заболевание: спинально-мышечная атрофия СМА.

Присоединяйтесь! Пусть Ваш сад растет вместе с Павликом, которому сегодня нужна именно Ваша помощь!

Саженцы по специальной цене 100 грн Вы можете приобрести удобным для Вас способом:

- позвонив по тел. 0503726123
- заказав на сайте www.hopu.com.ua
- приехав к нам в плодопитомник ДП "Голланд Плант Украина".

Не медлите! Времени нет!

 

Справка:

Сорта яблонь Луна и Ред Топаз – передовые, лицензионные, резистентные сорта чешской селекции, входящие в бренд "Натуральное Яблоко"

Луна® – устойчив к парше, столовый сорт яблок. Соотношение содержания сахара и кислоты уравновешено (Брикс 12,5). Диплоидный, чрезвычайно высокоурожайный, плодоношение наступает рано. Сила роста дерева и форма кроны похожа на группу сортов Голден Делишес. Время созревания начало-середина октября. Плод можно хранить до апреля в обычном хранилище, в процессе хранения плод желтеет, может появиться слабый румянец. Мякоть плотная, сочная, хрустящая. Подходит для интегрированного и органического выращивания.

  Сорта яблонь Луна и Ред Топаз – передовые
Сорта яблонь Луна и Ред Топаз – передовые

Ред Топаз® – стойкий против парши, столовый сорт яблок. Основной сорт – красный, диплоидная мутация. Слабослый сорт. Плодоношение наступает рано, для сорта характерны постоянные и высокие урожаи. Достигает на несколько дней позже Голдена Делишеса. При хранении может храниться до марта месяца. Плод среднего или большого размера плоской сферической формы. Плод почти на 100% покрыт красной поверхностной окраской. Мякоть желтоватая, плотная, хрустящая, необыкновенно вкусная. Подходит к интегрированному и органическому выращиванию.

  Сорта яблонь Луна и Ред Топаз – передовые
Сорта яблонь Луна и Ред Топаз – передовые
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11
ноября

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