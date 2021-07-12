В Украине запустили мобильный сервис личной безопасности Safor

Миссия Safor – развивать культуру личной безопасности в Украине

В Украине запустили приложение для личной безопасности – Safor.

Теперь вызвать охрану так же просто, как заказать такси. С момента запуска у приложения 50 000 пользователей и больше 200 спасенных от злоумышленников людей.

Миссия Safor – развивать культуру личной безопасности в Украине и сделать так, чтобы каждый житель или гость страны чувствовал себя защищенным – в любое время, в любом месте.

Приложение легкое в использовании: на главном экране пользователь видит большую оранжевую кнопку. Чтобы вызвать помощь, достаточно просто тапнуть на неё. При нажатии ближайший патруль получает данные (имя, фотографию, геолокацию) и выезжает на место происшествия.

Преимущества Safor:

• Сотрудничество с полицией охраны. Это – единственная охранная структура в Украине, которая может применять санкции: задерживать, использовать оружие, взламывать двери и действовать силой.

• Скорость реагирования. Патруль Полиции охраны прибывает на помощь максимально оперативно. От нажатия кнопки до приезда бригады проходит в среднем до 7 минут.

• Вызов без доступа к интернету. Приложение отправляет патрулю SMS с вашими координатами.

• Зона покрытия. Safor доступен почти в 1000 населенных пунктов Украины. На сайте можно проверить, есть ли покрытие в вашем городе.

• Контакт-лист близких. Позволяет делиться своей текущей геолокацией и зарядом батареи с выбранными контактами и видеть такую же информацию от них.

• Быстрый вызов. Если у вас iOS, можно установить голосовую команду для Siri. Также можно привязать кнопку на смарт-часы или настроить тройной тап по задней крышке телефона (доступно с 14 iOS).

С кнопкой личной безопасности не страшно:

• возвращаться поздно домой;

• путешествовать в другие города;

• ходить на свидания;

• посещать бизнес-встречи.

У сервиса есть три варианта подписки: 190 грн за месяц, 520 грн за 3 месяца и 2000 грн за год. Если подключить подписку на три месяца или на год, первый вызов — бесплатный, следующие — 200 грн.

Начать пользоваться просто: скачайте приложение в Google Play или App Store, после зарегистрируйтесь, разрешите отслеживать геолокацию и оплатите подписку.