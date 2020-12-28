В стоматологической клинике Complex Dent применяют лечение под микроскопом

О здоровье зубов люди должны заботиться ежедневно. Кто-то делает это очень тщательно и правильно, кому-то не удается. Наряду с этим, приходится проходить профилактические осмотры стоматологов или обращаться к ним, когда возникают проблемы с зубами. Выбирать следует профессионалов, которые владеют современными знаниями и техникой. Среди таковых, стоматологическая клиника Complex Dent в Киеве.

Стоматологическая клиника Complex Dent оказывает скорую неотложную помощь

В клинике оказывают широкий спектр услуг. Занимаются диагностикой, эстетической, хирургической и детской стоматологии, всеми видами протезирования, профилактикой и гигиеной полости рта.

Врачи имеют богатый опыт, но не останавливаются на достигнутом и постоянно осваивают современные методики. Ортодонты стоматологического центра ставят зубы на место и делают улыбку привлекательной с помощью всех видов брекет-системы.

Неправильное расположение зубов и некорректный прикус приводит к быстрому стиранию зубной эмали. Как следствие - кариес и воспалительное заболевание ротовой полости. Может вызывать хронические гаймориты, расстройства пищеварения и постоянные головные боли.

Особенно опасно дисгармоничное развитие зубочелюстного аппарата в детском возрасте. Поэтому необходимы своевременное лечение и устранение неправильного прикуса. Наиболее эффективным признана установка брекет-системы. Их изготавливают из пластика, металла, керамики или сапфира.

В стоматологии Complex Dent применяют лечение под микроскопом. Для диагностики каналов зуба используют прибор GlobalA6, изготовленный в США. Он помогает более точно осмотреть зуб и быстро устранить источник боли.

Микроскоп используется для протезирования и эстетики. Позволяет учесть все анатомические особенности зуба и сделать реставрацию с максимальность точностью.

Стоматологическая клиника Complex Dent оказывает скорую неотложную помощь

Стоматология имеет ряд преимуществ:

• Работают только высококвалифицированные врачи, члены ассоциации стоматологов Украины.

• Уютное и комфортное помещение. Перед или после приема, клиенты имеют возможность отдохнуть на удобном диване, выпить чаю или кофе.

• Используют современные, безопасные и сертифицированные материалы. Все инструменты проходят качественную предстерилизационную обработку и стерилизацию в несколько этапов.

• Привлекательные цены.

• Подарки на День рождения. Именинникам дарят скидку 50% на профессиональную гигиену полости рта и 5% на остальные услуги.

Стоматологическая клиника Complex Dent оказывает скорую неотложную помощь. Высококвалифицированные врачи помогают преодолеть боль быстро и безболезненно. Для этого нужно позвонить в клинику. Вам найдут врача, который сможет принять в ближайшее время без очереди. По договоренности возможен прием до 22.00.

Посетить клинику можно по адресу: Киев, Днепровский район, станция метро Дарница, ЖК "Парковые озера", ул. Воскресенская 12б. Расспросить об услугах и согласовать визит - по телефону (068) 504 06 59 или написав по адресу [email protected]