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среда, 30 июня 2021 16:12

В продажу поступает аккумуляторная линейка INTERTOOL

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  Ассортимент ТМ INTERTOOL насчитывает более 4000 позиций
Ассортимент ТМ INTERTOOL насчитывает более 4000 позиций

Бренд INTERTOOL, который уже более 20 лет широко известен на инструментальном рынке Украины, представил собственную аккумуляторную линейку. Новинки уже поступают на полки розничных и онлайн-магазинов. В числе поступлений: аккумуляторный лобзик, гайковерт, реноватор, сабельная пила, болгарка, дисковая пила, перфоратор, шуруповерты и фонари. Новинки изготовлены в серии STORM, которую отличает высокое качество комплектующих и 3х-летняя гарантия.

По сравнению с электроинструментом, работающим от сети, аккумуляторный имеет ряд значимых преимуществ: не требуется удлинитель при проведении работ на открытом участке, нет опасности повреждения электрокабеля во время работы и, конечно же, электробезопасность.

В целом ассортимент ТМ INTERTOOL насчитывает более 4000 позиций, в числе которых инструмент и оборудование для автосервиса, активного отдыха, строительно-ремонтных и дачных работ. В 2020 и 2021 годах бренд получил всеукраинское признание "Выбор потребителя". Это официальное признание широкой популярности инструмента INTERTOOL среди пользователей, что подтверждают многочисленные отзывы в сети интернет. К тому же по итогам "Украинской народной премии 2020" торговая марка получила 8 номинаций в категориях: инструменты, автотематика, ремонт и строительство.

Найти всю подробную информацию о серии STORM, включая новую аккумуляторную продукцию, и приобрести инструмент онлайн вы сможете на сайте intertool.ua

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Дата
30
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