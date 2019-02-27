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В "Лювене" учат быть здоровым по оригинальной методике

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Виктор Юрченко разработал уникальную методику, по которой учит людей быть здоровыми.

"Я сам врач-хирург, много лет занимался лечением людей, но чем старше становился тем больше болел. Те болезни, которые имел, не излечивались. Зато предлагали инвалидность. Имел инфаркты, нарушения ритма, аллергию, иммунодефицит - все это приводило к тому, что нужно было умирать. Тогда начал искать, как жить, чтобы жить", - рассказывает автор методики.

  Виктор Юрченко разработал уникальную методику, которая учит людей быть здоровыми
Виктор Юрченко разработал уникальную методику, которая учит людей быть здоровыми

Виктор начал много читать и искать новые методики жизни. Именно тогда к нему пришла мысль, что лечение это не выход, а временное облегчение определенного состояния здоровья. Он начал искать более рациональную систему оздоровления.

"В какой-то момент мысленно обратился к высшим силам и попросил чтобы мне помогли. И после начал получать информацию, как действовать дальше. Так пришел к выводу, что не нужно лечить человека, а нужно изменить его программу жизни", - говорит Виктор.

Впоследствии Виктор попал на курс экстрасенсорики, и понял, что и раньше использовал элементы этой науки. Знания, которые получил от шаманов, йогов и других людей он проанализировал и понял, что на самом деле жизнь человека зависит от информации, которая его окружает и от энергий, которыми он пользуется.

"Тогда, когда находился на учениях по экстрасенсорике, менял свое сознание. За эти дни не выпил ни одной таблетки от аритмии. Это меня удивило. Я понял, что что-то произошло, потому что начал смотреть на мир другими глазами и эти изменения во мне", - вспоминает Виктор.

Уже 27 лет Виктор не принимает никаких таблеток. Он уверен, что все процессы, которые проходят в теле подчинены нашим мыслям и энергиям, а как именно управлять этими энергиями он обучает всех желающих. Все, чему Виктор обучает людей, он проверил на себе. На сегодня сотни людей уже успешно используют новые знания для возрождения своего здоровья.

"Каждый может научиться управлять своими органами, желаниями, мыслями, эмоциями. Если что-то случилось, человек думает, что обстоятельства подействовали на него неправильно. На самом деле, все события, которые происходят вокруг нас, последствия наших мыслей и энергий. Все плохое, что случается в жизни человека это урок, который надо пройти. Если не сдал хорошо - будет еще подобный урок, но с более тяжелыми последствиями. Через болезни нашего тела мы тренируем душу. Чтобы все было хорошо, надо жить энергиями творения", - объясняет Виктор.

Для обучения людей Виктор основал школу "Лювена", что означает — любовь, вера, надежда, Там люди учатся управлять своими энергиями и этим очищают свою душу и оздоравливают тело. Немало людей, которые уже попробовали эту методику и оздоровились - живут новой жизнью.

Курс обучения длится 21 день, проводят его исключительно на базе в Карпатах. За это время человек получает полное духовное очищение и учится жить по - новому.

Заказать обучение можно по телефону: (097) 225 74 21

  Виктор Юрченко разработал уникальную методику, которая учит людей быть здоровыми
Виктор Юрченко разработал уникальную методику, которая учит людей быть здоровыми
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