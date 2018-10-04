В Киеве начал свою работу самый крупный билетный оператор Ticketsbox

Сервис Ticketsbox теперь работает и в Киеве

В Украине запустили один из самых уникальных и удобных сервисов по онлайн-продаже билетов на разные мероприятия – Ticketsbox. Сервис предлагает своим пользователям ознакомиться с актуальной афишей Киева и купить билеты на запланированные мероприятия. Хотим более подробно познакомить вас с данной площадкой, выделив ее основные преимущества, которые отличают ее от других операторов по продаже билетов.

3Д визуализация локаций

Всем уже надоело то, что покупая билет, можно сказать, вслепую выбираешь себе место. Ticketsbox позаботился об этом и запустил усовершенствованную версию свою сервиса, который позволяет видеть зал, где состоится концерт, в 360°. Это реальный прорыв в сфере онлайн-бизнеса по продаже билетов, ведь покупатель точно видит свое место и знает, что ему будет удобно смотреть выступление.

Простой и понятный функционал

Сервис Ticketsbox создавался с такой целью, чтобы каждый желающий смог в любое время и в любом месте купить билет на концерт, спектакль или фестиваль. Поэтому сайт достаточно понятен пользователям и удобен. Оператор предоставил возможность выбирать событие по нескольким параметрам: тип события, дата, локация, жанр, цена, исполнитель. Фильтры помогают отсеять неинтересные пользователю события, которые состоятся в Киеве и выбрать подходящие.

Самая актуальная афиша столицы

В городе ежедневно проходит масса разных мероприятий, уследить за которыми невозможно. На kiev.ticketsbox.com работает команда, которая ежедневно обновляет информацию на сайте, что позволяет пользователям сервиса самыми первыми узнавать о запланированных событиях и самыми первыми купить билеты на них. На портале можно узнать все об исполнителях, артистах и музыкальных коллективах, также там подробно описывается программа мероприятий, есть фото и видео. Это достаточно удобно, ведь знакомиться с чем-то новым всегда полезно и интересно.

Быстрая покупка билетов в онлайн-режиме

В этом убедились уже многие пользователи, ведь оформить покупку билета и оплатить его с помощью карты можно практически за 5 минут. Это экономит драгоценное время и деньги на поездки к кассам. Несколько нажатий клавиш и билет уже у вас на электронной почте. Благодаря этому жители и гости Киева могут заблаговременно спланировать свой досуг.

Вместе с Ticketsbox жизнь станет ярче и интереснее.