В Харькове при поддержке фармкомпании "Здоровье" состоялся чемпионат Украины по вольной, женской и греко-римской борьбе среди кадетов

Со 2 по 5 сентября в дворце спорта "Локомотив" состоялся чемпионат Украины по вольной, женской и греко-римской борьбе среди кадетов. Спонсором мероприятия выступила фармкомпания "Здоровье".
На турнир приехали более 700 участников изо всех областей Украины. Это юноши и девушки возрастом до 17 лет, которые выступают в 10 весовых категориях: от 45 до 110 кг. За медали спортсмены сражались в течение четырех дней.
Главная цель соревнований — популяризация здорового образа жизни среди молодежи, а также поиск спортсменов, которые могут войти в сборную Украины.
— Спорт формирует в молодежи целеустремленность, веру в победу, а также закаляет характер. Надеюсь, что борцы, выступающие на этих соревнованиях, со временем будут отстаивать честь своей страны на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх, — говорит председатель наблюдательного совета ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье" Александр Доровской.
Поддержать молодежь приехали и опытные спортсмены. Среди них олимпийский чемпион 2004 года, трёхкратный чемпион мира, чемпион Европы по вольной борьбе Эльбрус Тедеев:
— Вольная борьба — перспективный вид спорта. Ребята, которые хорошо выступают на турнирах, имеют много шансов для успешного будущего. Они могут представлять Украину на международной арене или пробовать себя в смешанных боевых искусствах (ММА). В нашей стране много достойных спортсменов. Мы ими гордимся.
Фармацевтическая компания "Здоровье" финансово поддерживает не только спортивные мероприятия, а и перспективных спортсменов.
— В спортивном клубе "Здоровье" тренируются лучшие борцы Харькова и области. Наши воспитанники — призеры Украины, Европы и мира. Благодаря Александру Доровскому ребята имеют возможность развиваться и тренироваться в современных залах, — говорит тренер спортивного клуба "Здоровье" Александр Назаров.
Один из спортсменов, Денис Бороган, занимается борьбой 10 лет, а в спортивном клубе "Здоровье" тренируется более трех. Он чемпион Украины среди молодежи, бронзовый призер чемпионата мира среди кадетов.
— Мне оплачивают сборы и соревнования за границей, а также выдают экипировку и выдают зарплату. Эта поддержка помогает достичь моих целей. Благодарен Александру Викторовичу, — рассказывает Денис.
Сейчас воспитанники клуба готовятся к предстоящим всеукраинским и международным турнирам. Большие надежды возлагают на Мухаммеда Алиева.
— Для нас, молодых борцов, очень важна моральная и финансовая поддержка. Мы тренируемся и стараемся не подводить людей, которые в нас верят, — говорит Мухаммед, мастер спорта Украины.
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