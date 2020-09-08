В Харькове при поддержке фармкомпании "Здоровье" состоялся чемпионат Украины по вольной, женской и греко-римской борьбе среди кадетов

Со 2 по 5 сентября в дворце спорта "Локомотив" состоялся чемпионат Украины по вольной, женской и греко-римской борьбе среди кадетов. Спонсором мероприятия выступила фармкомпания "Здоровье".

На чемпионат Украины по спортивной борьбе приехали более 700 участников

На турнир приехали более 700 участников изо всех областей Украины. Это юноши и девушки возрастом до 17 лет, которые выступают в 10 весовых категориях: от 45 до 110 кг. За медали спортсмены сражались в течение четырех дней.

Главная цель соревнований — популяризация здорового образа жизни среди молодежи, а также поиск спортсменов, которые могут войти в сборную Украины.

— Спорт формирует в молодежи целеустремленность, веру в победу, а также закаляет характер. Надеюсь, что борцы, выступающие на этих соревнованиях, со временем будут отстаивать честь своей страны на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх, — говорит председатель наблюдательного совета ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье" Александр Доровской.

Поддержать молодежь приехали и опытные спортсмены. Среди них олимпийский чемпион 2004 года, трёхкратный чемпион мира, чемпион Европы по вольной борьбе Эльбрус Тедеев:

— Вольная борьба — перспективный вид спорта. Ребята, которые хорошо выступают на турнирах, имеют много шансов для успешного будущего. Они могут представлять Украину на международной арене или пробовать себя в смешанных боевых искусствах (ММА). В нашей стране много достойных спортсменов. Мы ими гордимся.

Фармацевтическая компания "Здоровье" финансово поддерживает не только спортивные мероприятия, а и перспективных спортсменов.

— В спортивном клубе "Здоровье" тренируются лучшие борцы Харькова и области. Наши воспитанники — призеры Украины, Европы и мира. Благодаря Александру Доровскому ребята имеют возможность развиваться и тренироваться в современных залах, — говорит тренер спортивного клуба "Здоровье" Александр Назаров.

Один из спортсменов, Денис Бороган, занимается борьбой 10 лет, а в спортивном клубе "Здоровье" тренируется более трех. Он чемпион Украины среди молодежи, бронзовый призер чемпионата мира среди кадетов.

— Мне оплачивают сборы и соревнования за границей, а также выдают экипировку и выдают зарплату. Эта поддержка помогает достичь моих целей. Благодарен Александру Викторовичу, — рассказывает Денис.

Сейчас воспитанники клуба готовятся к предстоящим всеукраинским и международным турнирам. Большие надежды возлагают на Мухаммеда Алиева.

— Для нас, молодых борцов, очень важна моральная и финансовая поддержка. Мы тренируемся и стараемся не подводить людей, которые в нас верят, — говорит Мухаммед, мастер спорта Украины.

Александр Доровской и Эльбрус Тедеев с клубом Здоровье