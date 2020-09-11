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пятница, 11 сентября 2020 11:46

В чем секрет популярности виниловых пластинок и на чем их лучше слушать

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В чем секрет популярности виниловых пластинок и на чем их лучше слушать
Современные исполнители довольно часто записывают свои песни именно на винил

Уже в течение нескольких лет ценители музыки со всего мира собирают коллекции виниловых пластинок. Не изменяют достаточно дорогом винилу, даже несмотря на то, что сейчас есть много других доступных и бесплатных способов создать музыкальную коллекцию.

Часто люди ошибаются, думая, что пластинки - это устаревшие вещи и на них можно послушать только композиции прошлого века. На самом деле современные исполнители тоже довольно часто записывают свои песни именно на винил. Говорят, так максимально реалистично отображается звучание музыкальных инструментов. Кроме того, музыка на виниле имеет отличное качество звука, сочетая глубину, насыщенность, мягкость и аутентичность. А поскольку запись музыки на виниле является достаточно сложным процессом, подделать пластинки практически невозможно. Поэтому можно быть уверенным, что приобрели оригинальный продукт, а не пиратскую копию.

Кроме того, винил более долговечный чем цифровые носители. Он устойчив к длительному и частому прослушиванию музыки. Пластинки не размагничиваются под воздействием электромагнитного поля. Не разрушаются и при длительном хранении. Главное держать в сухом, прохладном и темном месте.

Не стоит забывать, что хорошая музыка с качественным звучанием со временем будет цениться все больше. Поэтому виниловые пластинки и проигрыватели для них - это хорошее финансовое вложение, ведь каждую минуту дорожает в цене. Стоимость пластинки зависит от ее уникальности. Например, американский бизнесмен Мартин Шкрели выложил почти $2 млн за уникальную пластинку Wu-Tang Clan - Once Upon A Time In Shaolin. Стоит задуматься, возможно старая пластинка, приобретенная с рук, или та, которая годами лежала в вашем шкафу, на самом деле стоит сотни тысяч долларов.

Но без специального проигрывателя винил ничего не стоит. От качества проигрывателя зависит и чистота звука. Чтобы выбрать хороший стоит обратить внимание на такие вещи:

Вес. Хороший проигрыватель должен иметь приличный вес. Проигрыватели легче 7 кг относятся к категории начального уровня.

Регулирование прижимной силы и антискейтинг. Наличие ручного регулирования прижимной силы выводит проигрыватель на более высокий уровень. Проигрыватели для начинающих такого не имеют.

Сменный картридж. Это дает возможность совершенствовать проигрыватель, устанавливая на него новые мощные картриджи. Существует 2 вида картриджей ММ и МС. В большинстве бюджетных стоит картридж ММ, но МС дает лучший, мягкий звук.

Привод. Существует прямой привод (при котором диск раскручивается мотором) и кожаный (диск раскручивается ремнем). Для диджеев лучше прямой привод, для домашнего качественного прослушивания - кожаный.

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