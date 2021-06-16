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среда, 16 июня 2021 09:22

В чем преимущества займа под залог квартиры

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Квартира – это ценный актив, способный выручить своего владельца в случае финансовых проблем. Она может выступить залогом при оформлении кредита, позволив заключить сделку на максимально выгодных условиях.

Причины популярности кредитов под квартиру

В Украине существует множество кредитных программ, однако, по-прежнему сложно найти более выгодное предложение, чем кредит под залог квартиры. Популярность этого финансового инструмента растет из года в год, что довольно легко объяснить несколькими важными преимуществами:

● сниженная ставка по займу – в случае с залоговым займом кредитор получает гарантии в виде объекта недвижимости, а сам заемщик – минимальный процент;
● возможность получения крупной суммы – кредит под залог квартиры в Украине позволяет оформить сделку на миллионы гривен. Чем дороже недвижимость, тем больше будет сумма займа. Большую роль также играет место расположения недвижимости и ее возраст;
● длительные сроки погашения – большинство кредиторов предлагают займы, действующие от 1 до 5 лет. Таким образом, клиенту не придется отказывать себе в прежних удовольствиях, комфортно возвращая кредит небольшими ровными частями.

 

При грамотном подходе к выбору кредитора заемщик может воспользоваться и другими преимуществами. Например, клиент может продолжить использовать квартиру по своему усмотрению – проживать в ней или сдавать в аренду. Во втором случае можно получать дополнительную прибыль для ускоренного погашения задолженности перед кредитором.

Выгодный залоговый кредит от компании Банкнота

Из-за повышенного спроса на залоговые кредиты растет предложение. Сегодня подобные сделки оформляют многие кредиторы, однако наиболее выгодные условия выдачи займа готова предложить компания Банкнота. Клиенты давно оценили преимущества, которые получает каждый человек, оформивший кредит под залог квартиры:

● фиксированная ставка – минимальна, всего 1,5% в месяц;
● возможная сумма займа – от 50 тыс. до 15 млн грн;
● длительные сроки погашения – договор действует на протяжении 3–60 месяцев;
● оперативное принятие решения – сотрудники банка сообщают о результате через 9 минут после обращения.

Компания Банкнота готова выдать до 80% от стоимости квартиры. Оформить сделку можно без справки о доходах с минимальным пакетом документов.

Услуги предоставляет ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАН КРЕДИТ" (код по ЕГРПОУ 40518384, свидетельство о регистрации ФУ серия ФК № 770 от 07.07.2016 года). Лицензия на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) выдана Нацкомфинуслуг распоряжением №1310 от 25.04.2017 года.

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Дата
16
июня

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