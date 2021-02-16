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среда, 17 февраля 2021 10:02

УЗИ аппараты Toshiba: преимущества и особенности

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УЗИ аппараты Toshiba: преимущества и особенности
Аппараты УЗИ бренда Toshiba от Асист Медикал – залог процветания вашей деятельности

Аппараты УЗИ Toshiba относятся к оборудованию премиум-класса и пользуются колоссальной популярностью. Востребованность японских диагностических систем объясняется отменным качеством, многогранным функционалом, долговечностью, лояльной ценой. Выбирая медицинское оборудование Toshiba, вы гарантированно не разочаруетесь в процессе эксплуатации. За оригинальными аппаратами УЗИ от Toshiba обращайтесь в компанию Асист Медикал.

Особенности бренда Toshiba

Бренд Toshiba активно осваивает мировой рынок с 1873 года. Кредо компании Toshiba – ответственность перед будущим и людьми. Это идеально отображает ее отношение к производству продукции.

Первый УЗИ-аппарат фирмы Toshiba был создан в 1978 году. В 2006 году была выпущена диагностическая система нового поколения с функцией отслеживания спекл-шумов. Сегодня бренд Toshiba выпускает технику УЗИ для любых исследований с всевозможным функционалом и передовым техническим оснащением.

Многие современные клиники стараются приобрести именно УЗИ-аппараты Toshiba. Японское качество оборудования вырабатывает у клиентов доверие. Техника Toshiba никогда не будет простаивать зря. Ей найдется применение как в государственных, так и в частных медицинских учреждениях.

Преимущества аппаратов УЗИ Toshiba

Оборудование Toshiba обеспечивает четкую визуализацию, благодаря чему на начальных стадиях заболевания можно проводить высокоточную диагностику. Также оно автоматически выдает протоколы, что удобно в работе. Благодаря простому программированию и быстрому доступу к нужным опциям узист сможет выполнять даже самые сложные задачи виртуозно и безошибочно.

Основные достоинства УЗИ-аппаратов бренда Toshiba:

● идеальное соотношение стоимость/качество;
● использование в производстве износостойких материалов;
● доступность деталей для ремонта и обслуживания;
● наличие опций подавления шумов и улучшения качества изображения (Precision Imaging, ApliPure +);
● большой набор датчиков, которые функционируют как в стандартном режиме, так и в режимах эластографии, допплера, контрастирования, 3D-4D;
● мощные аккумуляторы (в портативных моделях);
● наличие функций для более глубоких исследований в области кардиологии (TDI -Q и 2D Wall Motion Tracking), ангиологии (Fly Thru и ADF), акушерства/гинекологии (STIC);
● наличие трансэзофагеальных датчиков и внутрисердечных катетеров в моделях для исследований ССС.

Аппараты УЗИ бренда Toshiba от Асист Медикал – залог процветания вашей деятельности

Компания Асист Медикал предлагает различные модели аппаратов УЗИ от Toshiba, а также оказывает полный спектр услуг по обустройству диагностического кабинета. Наши специалисты выполняют:

● доставку и установку оборудования;
● тестирование качества и функциональности;
● обучение сотрудников клиники работе с оборудованием;
● демонстрацию особенностей эксплуатации УЗИ;
● гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание;
● оперативный ремонт по звонку с использованием фирменных запчастей непосредственно со склада.

Мы поможем усовершенствовать медицинское учреждение с минимальными усилиями с вашей стороны. Сотрудничество с Асист Медикал всегда приносит только положительные эмоции и ожидаемый результат.

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