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пятница, 10 мая 2019 15:07

Устрой лето сейчас — горящие туры в Турцию

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Устрой лето сейчас — горящие туры в Турцию
Приобрести горящие туры в Турцию можно всего за 106 евро с человека

Холодный и дождливый май портит вам нервы? От этого вы раздражаетесь и вам не хватает солнца? Тогда устройте лето, приобретая горящие туры в Турцию прямо сейчас. Четырехзвездочный отель, включая питание - всего за 106 евро с человека. Думаете это нереально?

Это действительно отдых дешевле чем в Украине. Сюда включен перелет, подъезд к отелю и питание на семь дней.

Почему сейчас?

В Турции только начинается сезон, следовательно, в мае отели еще не заполнены, а соответственно они предлагают скидки, чтобы привлекать новых клиентов. А для тех, кто может взять отпуск это прекрасная возможность насладиться солнцем и морем и открыть купальный сезон.

Большинство курортов в Турции расположены на Средиземном море, а температура воды уже прогрелась до 22 градусов, что является комфортным для купания. Температура воздуха не опускается ниже 24-30 градусов. Поэтому это как раз хорошая пора для любителей пляжного отдыха.

Почему так дешево, возможно, что-то не так?

Горящие туры это абсолютно полноценная путевка со всем перечнем услуг. Причина дешевизны в том, что тур не купили заблаговременно. Вылет планируется за день или несколько дней, а туроператор уже забронировал место в самолете и отеле, и чтобы не потерять все средства предлагает туристам полететь на отдых с сумасшедшей скидкой. Вам предоставят абсолютно все услуги, которые бы вы получили купив путевку заранее. Такие путевки риск для туроператора, ведь именно он теряет средства за нераскупленные туры. Летом таких туров не будет. Разгар сезона в Турции с июля по сентябрь. В это время работает больше аниматоров, а гостиницы заполнены.

Что взять с собой?

Самые необходимые вещи. Два-три купальники и удобная одежда для отдыха. Если планируете сходить на дискотеку, то несколько вечерних платьев. Полотенца, фен и шампуни есть в отеле от 4-х звезд и выше, брать их не нужно. Еду также не нужно брать с собой, ведь всем необходимым вас обеспечат в гостинице.

Сколько денег нужно взять дополнительно?

Если вы обойдетесь лишь пребыванием в отеле, то больше ничего не надо. Дополнительно оплачиваются экскурсии, подводное ныряние или дискотеки за пределами отеля.

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