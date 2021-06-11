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вторник, 15 июня 2021 12:10

Услуги компании "Чистый воздух"

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Услуги компании &quot;Чистый воздух&quot;
Компания "Чистый воздух" предлагает качественный уровень сервисного обслуживания

Сегодня жизнь человека невозможно представить без кондиционирования воздуха. Современный кондиционер – это надежная техника, которая способна работать бесперебойно. Но, как и другое оборудование имеет свои нюансы. Для постоянного поддержания чистоты и комфорта производители и эксперты рекомендуют осуществлять обслуживание кондиционера.

Компания "Чистый воздух" предлагает абсолютно новый качественный уровень сервисного обслуживания, который поможет сохранять продуктивную работу техники долгие годы.

Когда необходимо обратиться за помощью специалистов?

Без технического обслуживания кондиционер не будет долго работать. Так устроено, что вентиляторы внешних и внутренних блоков затягивают не только воздух, но и пыль. Если не обращаться за помощью к специалистам, кондиционер сможет проработать не более 2-5 лет, выработав полностью свой ресурс. Более того, подобное оборудование способно навредить человеку. Ведь пылью, которая годами накапливалась в кондиционере, будут дышать все присутствующие в помещении.

Среди других неприятных ситуаций, которые могут произойти и требуют немедленного вмешательства специалистов стоит выделить:

• капает кондиционер;
• кондиционер воняет;
• неприятный запах из кондиционера;
• кондиционер течет;
• вода капает из кондиционера.

Игнорируя рекомендации, хорошо подумайте, нужны ли вам подобные проблемы. А главное, готовы ли вы рисковать здоровьем своих близких? Если нет, наша компания готова выполнить все необходимые действия для того чтобы ваш кондиционер работал продуктивно.

Почему стоит обратиться к нам

Компания "Чистый воздух" готова выполнить ваш заказ в течение 24 часов. Работая с нами, вы получаете:

• доступную стоимость;
• качественно выполненную работу;
• оперативность;
• хорошо обученную, квалифицированную бригаду.

Чистка кондиционера будет выполнена в кратчайшие сроки с учетом всех стандартов. В своей работе мы используем только профессиональное оборудование и средства, которые не вредят технике. А наличие большого опыта позволяет нам в процессе обслуживания выявлять проблемы и осуществлять ремонт кондиционера.

Мы не подводим своих клиентов и всегда выполняем работу на высшем уровне в указанный срок. Позаботьтесь о своем кондиционере прямо сейчас. Обращайтесь за помощью к специалистам компании "Чистый воздух" и наслаждайтесь приятным микроклиматом в своем доме долгие годы.

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