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среда, 17 марта 2021 12:42

Умная техника для дома: где и как выбирать?

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Последние социологические исследования показали, что с каждым годом все больше людей на планете жалуются на нехватку времени. В связи с этим бытовые рутинные дела все чаще стараются перепоручить технике. К ее числу относятся и главные помощники в доме – роботы пылесосы. Ставший популярным около 10 лет назад, гаджет заполонил витрины всех магазинов электроники в офлайне и онлайне. В связи с этим все чаще стоит вопрос о том, где найти и как купить робот пылесос, который удовлетворит все потребности домовладельцев. Отличное решение – это покупка на сайте Robot-Store.com.ua. Специалисты качественно проконсультируют и индивидуально подберут идеальный вариант для каждого покупателя. А заодно предоставят подтверждения того что вся продукция официальна. Гарантия качества техники – это бренд с хорошей репутацией.

  Специалисты Robot-Store.com.ua качественно проконсультируют и индивидуально подберут идеальный товар для каждого покупателя
Специалисты Robot-Store.com.ua качественно проконсультируют и индивидуально подберут идеальный товар для каждого покупателя

Среди таких на сайте Robot-Store.com.ua представлены следующие:

• Hobot;
• iRobot;
• Ecovacs;
• Karcher;
• Ilife;
• Samsung;
• iClebo;
• Xiaomi и другие.

  Специалисты Robot-Store.com.ua качественно проконсультируют и индивидуально подберут идеальный товар для каждого покупателя
Специалисты Robot-Store.com.ua качественно проконсультируют и индивидуально подберут идеальный товар для каждого покупателя

Кроме бренда другое важное ценообразовательное отличие роботов пылесосов – это навигационные системы. Самые простые и дешевые (до 100$) роботы перемещаются за счет датчиков и способны охватить только небольшие площади до 40 кв. м. Для площади до 60 кв. м подойдут модели с гироскопом навигатором. Механизм движет пылесос змейкой. После завершения уборки такие пылесосы сами выключаются. В более совершенных моделях функцию навигации выполняют лазерные датчики. Такие пылесосы способны одолеть помещение площадью до 80 кв. метров. Приобрести их можно по цене около 300-450$. Наиболее совершенная модель сейчас – это пылесосы роботы с лидаром или камерой. Они способны простроить наиболее точную карту и ориентируются на площади более 100 кв. м. Эти умные пылесосы способны выполнять команды, заданные в приложении. К примеру, можно закрыть участок маршрута, на который не нужно заезжать. Стоимость таких роботов варьируется от 650$. Любой из этих вариантов можно найти на сайте с широчайшим ассортиментом Robot-Store.com.ua. Но кроме роботов пылесосов на сайте продаются следующие товары:

• ручные аккумуляторные пылесосы;
• роботы для окон;
• пылесосы для сухой уборки;
• автоматический туалет для котов;
• роботы-газонокосилки;
• массажеры;
• аксессуары;
• беспроводные ручные пылесосы и другие.

  Специалисты Robot-Store.com.ua качественно проконсультируют и индивидуально подберут идеальный товар для каждого покупателя
Специалисты Robot-Store.com.ua качественно проконсультируют и индивидуально подберут идеальный товар для каждого покупателя

Купить робот пылесос и другие товары можно в любое время дня и ночи, оставив онлайн-заявку на сайте. Почти всегда технику доставляют в день заказа. Приятным бонусом будет то, что доставка роботов пылесосов с сайта бесплатна не только по Киеву, но и во всей Украине. Осуществляется Новой почтой или другой при согласовании с покупателем. При получении всегда можно расплатиться терминалом, что актуально во время пандемии. Вместе с товаром клиент получает гарантийный талон на срок не менее одного года. Купленный товар с сайта можно обменять или вернуть в течении 14 дней. А чтобы сформировать у покупателя правильное представления о товаре, на сайте размещены видеообзоры и распаковки техники.

  Специалисты Robot-Store.com.ua качественно проконсультируют и индивидуально подберут идеальный товар для каждого покупателя
Специалисты Robot-Store.com.ua качественно проконсультируют и индивидуально подберут идеальный товар для каждого покупателя
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