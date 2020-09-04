Украинский бренд одежды VOVK представил абсолютно новый формат Campaign Autumn-Winter 20 \ 21

Как оставаться собой в такие тревожные и сложные времена? Когда с каждого медиаресурса или разговоров за чашкой кофе звучат слова "Женщина должна быть ...". Она должна адаптироваться к ситуациям. Быть удобной для общества и не слишком ли выделяться среди других. Забыть о своей идентичности, о своем я, и стать еще одной женщиной, которая покорилась прихотям большинства.

Наше общество беспощадное к тем, кто хоть чем-то отличается от других. Ведь сейчас очень популярно вешать ярлыки на людей, а особенно - женщин. Жаль, что такое встречается на каждом шагу и может произойти с каждым из нас. Как будто бы мы вернулись во времена средневековья.

Поэтому женщины вынуждены скрывать свою индивидуальность и самобытность. Стать безликими. Никем. В результате постоянного давления мы теряем самое дорогое - свое я.

Но в один прекрасный день, стоя перед зеркалом и делая макияж, нас озаряет мысль: "Кто я такая? Знаю я себя настоящей? И вообще, как это - быть собой? ". Наступает тот переломный момент, когда с этим мириться невозможно. Время сбросить оковы общественного мнения, почувствовать желанную свободу и купить платье своей мечты или костюм, который вдохновит на новые свершения!

Мы, бренд женской одежды VOVK, не можем стоять в стороне и спокойно наблюдать, как наши женщины испытывают давление. Эти предубеждения не про нас и мы не боимся дать отпор обидчикам и быть СЛИШКОМ!

Впервые за всю историю существования бренда, к созданию VOVK Campaign Autumn / Winter 20-21 присоединились красавицы #VOVKfamily. Чтобы рассказать о том, как важно принимать себя. Найти и подчеркнуть свою внутреннюю неповторимость. Ведь это лучший подарок, который каждый может себе сделать!

Все модели одежды, представленные в кампейне, созданные для того, чтобы подчеркнуть вашу индивидуальность и изысканный вкус. Трендовая эко-кожа, актуальные цвета и яркие принты - все это дополнит ваш ежедневный гардероб и позволит создавать множество образов.

Надеемся, что наш кампейн с волшебными красавицами и стильными образами вдохновит вас отбросить все "СЛИШКОМ" и найти себя. Не обращайте внимание на то, что думают другие: # БУДЬ_СОБОЙ с VOVK.