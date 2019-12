Украинская народная премия - 2019: объявлены победители

"Украинская народная премия" назвала часть победителей рейтинга этого года

Оргкомитет всеукраинского национального проекта Украинская народная премия подвел итоги онлайн голосования потребителей за наилучшие товары и услуги, представленные на украинском рынке.

Уже традиционно победители отмечены почетной медалью "Украинская народная премия", которая символизирует беспрекословное народное признание и ведущие позиции производителей в своих отраслях. Эту медаль можно увидеть на упаковках и логотипах известных компаний, которых выбрали украинские потребители.

Представляем вам часть победителей рейтинга Украинская народная премия - 2019, в состав которого вошли наилучшие украинские и международные бренды, такие как:

• iPOST – курьерская доставка

• GISMETEO - портал о погоде

• MONEYVEO - сервис кредитов онлайн

• ЮВЕЛІРНА КАРТА - сеть ювелирных магазинов

• FONDY – сервис приема платежей

• GO IT – IT образование

• ХОМКА - семена

• MILLENNIUM - шоколад

• МАТИ ТА ДИТИНА - клиника репродуктивной медицины

• НОВИЙ ЗІР – офтальмологический центр

• МЕДЛАБ – медицинская лаборатория

• ШЕРИФ - частная служба охраны

• АО "АРТІУС" - юридическая компания

• SKINORMIL - средство от угрей

• НОВА ПОШТА – доставка отправлений

• АЛОРА - успокоительное средство

• АНЗИБЕЛ - препарат от боли в горле

• TEPLYAKOV CONSULTING - тренинговый центр

• ZIRONKA - производитель школьной формы

• ZIRONKA - производитель нарядной одежды для детей

• MAPEI - герметики

• SCHNEIDER ELECTRIC - выключатели

• ЗАВОД ЄВРОФОРМАТ - производитель лифтов

• STEKO - оконные системы

• NEW RECRUITING GROUP – рекрутинговая компания

• SMART SOLUTIONS – HR провайдер

• QUICK–STEP – ламинат

• ISOVER - утеплитель

• OMRON – производитель оборудования для здоровья

• FOODEX – сервис доставки здорового питания

• РАПТОР – защита от насекомых (инсектициды)

• GARDEX – защита от насекомых (репелленты)

• SALTON – средства для ухода за обувью

• APLOT – входные двери

• ЯПОНАХАТА – сеть суши–баров

• MIRSON – текстиль для дома

• SUPPORT.UA – сервис настройки/ремонта техники

• АКВАМАРКЕТ – доставка воды

• SOMA FIX – строительная пена

• DNIPRO-M – сервисное обслуживание электроинструмента

• DNIPRO-M – перфоратор

• INTERTOOL – набор инструментов

• RODOS – межкомнатные двери

• LIQUI MOLY – моторная олива

• ТЕЛЕКАНАЛ ZIK – телеканал новостей

• ПЕРШИЙ ДІЛОВИЙ - канал деловых новостей

• ELEMENT - лакокрасочная продукция

• PYRAMIDA - вытяжка

• PYRAMIDA - варочная поверхность

• ДЕКАСАН - препарат против простуды

• LORDE® HYAL - препарат от кашля

• АЛКОДЕЗ® ІС – препарат от похмелья

Полный перечень из 445 компаний-победителей можно найти на официальном сайте Украинской народной премии.