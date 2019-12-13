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пятница, 13 декабря 2019 10:53

Украинская народная премия - 2019: объявлены победители

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  "Украинская народная премия" назвала часть победителей рейтинга этого года
"Украинская народная премия" назвала часть победителей рейтинга этого года

Оргкомитет всеукраинского национального проекта Украинская народная премия подвел итоги онлайн голосования потребителей за наилучшие товары и услуги, представленные на украинском рынке.

Уже традиционно победители отмечены почетной медалью "Украинская народная премия", которая символизирует беспрекословное народное признание и ведущие позиции производителей в своих отраслях. Эту медаль можно увидеть на упаковках и логотипах известных компаний, которых выбрали украинские потребители.

Представляем вам часть победителей рейтинга Украинская народная премия - 2019, в состав которого вошли наилучшие украинские и международные бренды, такие как:

• iPOST – курьерская доставка
• GISMETEO - портал о погоде
• MONEYVEO - сервис кредитов онлайн
• ЮВЕЛІРНА КАРТА - сеть ювелирных магазинов
• FONDY – сервис приема платежей
• GO IT – IT образование
• ХОМКА - семена
• MILLENNIUM - шоколад
• МАТИ ТА ДИТИНА - клиника репродуктивной медицины
• НОВИЙ ЗІР – офтальмологический центр
• МЕДЛАБ – медицинская лаборатория
• ШЕРИФ - частная служба охраны
• АО "АРТІУС" - юридическая компания
• SKINORMIL - средство от угрей
• НОВА ПОШТА – доставка отправлений
• АЛОРА - успокоительное средство
• АНЗИБЕЛ - препарат от боли в горле
• TEPLYAKOV CONSULTING - тренинговый центр
• ZIRONKA - производитель школьной формы
• ZIRONKA - производитель нарядной одежды для детей
• MAPEI - герметики
• SCHNEIDER ELECTRIC - выключатели
• ЗАВОД ЄВРОФОРМАТ - производитель лифтов
• STEKO - оконные системы
• NEW RECRUITING GROUP – рекрутинговая компания
• SMART SOLUTIONS – HR провайдер
• QUICK–STEP – ламинат
• ISOVER - утеплитель
• OMRON – производитель оборудования для здоровья
• FOODEX – сервис доставки здорового питания
• РАПТОР – защита от насекомых (инсектициды)
• GARDEX – защита от насекомых (репелленты)
• SALTON – средства для ухода за обувью
• APLOT – входные двери
• ЯПОНАХАТА – сеть суши–баров
• MIRSON – текстиль для дома
• SUPPORT.UA – сервис настройки/ремонта техники
• АКВАМАРКЕТ – доставка воды
• SOMA FIX – строительная пена
• DNIPRO-M – сервисное обслуживание электроинструмента
• DNIPRO-M – перфоратор
• INTERTOOL – набор инструментов
• RODOS – межкомнатные двери
• LIQUI MOLY – моторная олива
• ТЕЛЕКАНАЛ ZIK – телеканал новостей
• ПЕРШИЙ ДІЛОВИЙ - канал деловых новостей
• ELEMENT - лакокрасочная продукция
• PYRAMIDA - вытяжка
• PYRAMIDA - варочная поверхность
• ДЕКАСАН - препарат против простуды
• LORDE® HYAL - препарат от кашля
• АЛКОДЕЗ® ІС – препарат от похмелья

Полный перечень из 445 компаний-победителей можно найти на официальном сайте Украинской народной премии.

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