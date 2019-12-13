Украинская народная премия - 2019: объявлены победители

Оргкомитет всеукраинского национального проекта Украинская народная премия подвел итоги онлайн голосования потребителей за наилучшие товары и услуги, представленные на украинском рынке.
Уже традиционно победители отмечены почетной медалью "Украинская народная премия", которая символизирует беспрекословное народное признание и ведущие позиции производителей в своих отраслях. Эту медаль можно увидеть на упаковках и логотипах известных компаний, которых выбрали украинские потребители.
Представляем вам часть победителей рейтинга Украинская народная премия - 2019, в состав которого вошли наилучшие украинские и международные бренды, такие как:
• iPOST – курьерская доставка
• GISMETEO - портал о погоде
• MONEYVEO - сервис кредитов онлайн
• ЮВЕЛІРНА КАРТА - сеть ювелирных магазинов
• FONDY – сервис приема платежей
• GO IT – IT образование
• ХОМКА - семена
• MILLENNIUM - шоколад
• МАТИ ТА ДИТИНА - клиника репродуктивной медицины
• НОВИЙ ЗІР – офтальмологический центр
• МЕДЛАБ – медицинская лаборатория
• ШЕРИФ - частная служба охраны
• АО "АРТІУС" - юридическая компания
• SKINORMIL - средство от угрей
• НОВА ПОШТА – доставка отправлений
• АЛОРА - успокоительное средство
• АНЗИБЕЛ - препарат от боли в горле
• TEPLYAKOV CONSULTING - тренинговый центр
• ZIRONKA - производитель школьной формы
• ZIRONKA - производитель нарядной одежды для детей
• MAPEI - герметики
• SCHNEIDER ELECTRIC - выключатели
• ЗАВОД ЄВРОФОРМАТ - производитель лифтов
• STEKO - оконные системы
• NEW RECRUITING GROUP – рекрутинговая компания
• SMART SOLUTIONS – HR провайдер
• QUICK–STEP – ламинат
• ISOVER - утеплитель
• OMRON – производитель оборудования для здоровья
• FOODEX – сервис доставки здорового питания
• РАПТОР – защита от насекомых (инсектициды)
• GARDEX – защита от насекомых (репелленты)
• SALTON – средства для ухода за обувью
• APLOT – входные двери
• ЯПОНАХАТА – сеть суши–баров
• MIRSON – текстиль для дома
• SUPPORT.UA – сервис настройки/ремонта техники
• АКВАМАРКЕТ – доставка воды
• SOMA FIX – строительная пена
• DNIPRO-M – сервисное обслуживание электроинструмента
• DNIPRO-M – перфоратор
• INTERTOOL – набор инструментов
• RODOS – межкомнатные двери
• LIQUI MOLY – моторная олива
• ТЕЛЕКАНАЛ ZIK – телеканал новостей
• ПЕРШИЙ ДІЛОВИЙ - канал деловых новостей
• ELEMENT - лакокрасочная продукция
• PYRAMIDA - вытяжка
• PYRAMIDA - варочная поверхность
• ДЕКАСАН - препарат против простуды
• LORDE® HYAL - препарат от кашля
• АЛКОДЕЗ® ІС – препарат от похмелья
Полный перечень из 445 компаний-победителей можно найти на официальном сайте Украинской народной премии.
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