Украинская компания стала официальным дилером турецкой гидравлики

В Украине появился официальный представитель турецкого производителя гидравлического оборудования Hyva

Став официальным представителем турецкого производителя в Украине, "Гидромаркет" сделал его продукцию более доступной для отечественных потребителей. А еще в очередной раз подтвердил свою репутацию надежной компании, настоящего лидера в отрасли.

Совсем недавно на отечественном рынке гидравлического оборудования появился официальный представитель Hyva – турецкого производителя, продукция которого считается одной из лучших в мире. Такое почетное звание добавилось в список достижений компании "Hydromarket" - хорошо известной в Украине. Сами изделия зарубежного бренда были и раньше доступными нашим соотечественникам, однако с августа 2019 года, когда был подписан дилерский договор, они стали намного дешевле, что является большим достижением.

Детальнее на сайте hydromarket.com.ua.

О чем свидетельствуют такие изменения в сотрудничестве между Хива и "Hydromarket"? В первую очередь о высоком уровне доверия иностранных партнеров к украинской компании, о ее надежности, ответственности, стремлении отвечать требованиям рынка и идти в ногу со временами, большом накопленном опыте. Основанная в 2013 г., сегодня она является ведущим поставщиком разнообразного гидравлического и специального оборудования, техники.

Преимущества покупки гидравлики Hyva у официального дилера

Покупать товар у официального дилера – выгодно, удобно и правильно, ведь только он сможет предложить:

• уменьшение стоимости изделий приблизительно на 8%;

• доступ ко всему каталогу производителя;

• самые быстрые поставки продукции в Украине;

• разнообразные лизинговые программы на приобретение техники от бренда и банковских учреждений;

• качественное обслуживание, консультации и сервис от сотрудников, которые прошли специальное обучение от партнера из Турции;

• все документы, которые подтверждают качество и происхождение каждого изделия.

Обращаясь к украинской компании с целью приобретения продукции Хива и ее установки на технику, можно быть уверенным, что выбор сделан правильно!