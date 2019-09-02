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понедельник, 02 сентября 2019 16:53

Украинская бьюти-индустрия празднует 25-летие

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9 сентября весь мир отмечает День красоты, а украинская бьюти-индустрия отмечает четверть века.

За эти 25 лет в Украине многое изменилось. В начале 90-х весь бьюти-бизнес был сосредоточен в нескольких салонах красоты, рынок был не урегулирован, косметическая продукция не сертифицирована, а у врачей часто не было соответствующего опыта и квалификации. В основном ни сами медики, ни рядовые украинцы не считали красоту серьезным делом, поэтому косметические процедуры осуществляли не специально обученные специалисты, а врачи-дерматологи - в свободное от основной работы время.

  Косметология, пластическая хирургия и стоматология объединяются
Косметология, пластическая хирургия и стоматология объединяются

Сейчас, спустя 25 лет, в украинской бьюти-индустрии произошли просто фантастические изменения. Красота, работа над своим образом стала необходимой составляющей большинства людей. Появились клеточные, генные, лазерные технологии. Их расцвет наблюдается в Корее и Японии, но понемногу новации развиваются и в Украине. Объединяются разные виды процедур - косметология, пластическая хирургия и даже стоматология. Кроме таких "привычных" тем, как косметология лица и тела, появились такие "особые" как, например, гинекологическая косметология, и она стала привычной нормой жизни.

Наблюдаются и существенные гендерные изменения. В настоящее время около 15-20% клиентов салонов красоты - мужчины, и этот процент ежегодно увеличивается.

  На церемонии награждения Stella International Beauty Awards соберутся лучшие представители бьюти-индустрии
На церемонии награждения Stella International Beauty Awards соберутся лучшие представители бьюти-индустрии

Торжественное празднование 25-летия украинской бьюти-индустрии состоится 14 сентября в Киеве - в столичном клубе FREEDOM HALL. На первой и единственной в Украине профессиональной премии в области красоты и здоровья - III церемонии награждения Stella International Beauty Awards - соберутся лучшие представители бьюти-индустрии, мастера красоты, селебритиз и журналисты. Это будет без преувеличения одно из главных медийных мероприятий в мире бьюти.

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